Астанавитесь, так нельзя… Почему умер бизнес фиктивного НДС

Встречался, на днях, с друзьями — профессиональными "конвертаторами".

Есть в Украине такая специальность — специалист по уклонению от уплаты налогов.

Любой бизнесмен имеет такого/таких в запасе. Наличные деньги нужны на взятки. "Уважаемых" — патриотов и представителей "злочинной" влады все-таки кое что роднит — любовь к наличным деньгам.

А так как власть любой процесс доводит до абсурда, любую процедуру усложняет настолько, что законно ее выполнить невозможно, то и ряды конвертаторов-обвальщиков не оскудевают.

Но я не о том...

Жалуются конвертаторы... Плохо им...

Введение электронной системы администрирования НДС — это был первый удар, закрытие внутренних офшоров — сельхозпроизводителей, этого нескончаемого резервуара "фуфлового" НДС — второй, ну а усложнение темы "скруток", которое планируется с 1.07 — это убийство самого понятия воровства НДС из бюджета.

На моей памяти НДС буквально озолотил нескольких деятелей налоговой полиции. Ах, как эти ребята будут скучать по тем благословенным дням, когда можно было по своему усмотрению снять налоговый кредит...

Эх, где те уголовные дела по 212 ч3 и 205 ч2 ( уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство)?

А возмещение НДС из бюджета?

Помню начинал бизнес 20 лет назад... Тогда дисконт (взятка) на возмещение была 7% от суммы, потом выросла до 20%. Кстати, самые высокие откаты мы платили при премьерстве Юли Тимошенко — 40%. Сейчас просят уже до 15%.

Один из самых молодых депутатов ВР того времени сделал целое состояние на возмещении НДС. Яхты, самолеты...

Кстати, интересный факт, он за деньгами отправлял своего отца. Очень его отец жаловался, грузя очередной мешок "нала" в багажник своего джипа, что не дает ему сынок покоя: " ...вози эти мешки целыми днями...". Это не шутка.

Сейчас этот депутат стал совладельцем уважаемого аграрного холдинга.

А убили эту воровскую тему не работа налоговой милиции, экономических отделов МВД, СБУ и прочих разрушителей бизнеса, а банальное изменение законодательства и подхода к администрированию этого налога.

Так нельзя ребята...

Астанавитесь...

Если так пойдет дальше, то доблестные работники по борьбе с экономической преступностью останутся без работы , вообще...