Концепция Industry 4.0. Каким мир будет через 10 лет

Из услышанного. Концепция Industry 4.0

1. Michelin — будут продавать не шины, а пробег. Датчик в колесах, который дает алерты в техцентр и на их основании генерятся счета. Так сейчас продаются шины для самолетов.

2. Будут формироваться SMART-контракты между полкой супермаркета и ботом вендора —сейлз менеджеры будут не нужны. Банки не нужны, платежи на вендора формируются автоматом из конкретной купленной потребителем позиции.

3. Двухуровневая плоская система управления — руководитель/партнеры — аутсорсинг.

4. Сельское хозяйство. Будут выращивать не животное, чтобы получить мясо, а сразу мясо (мышечную ткань). Еще вариант — мясо можно получить из насекомых. На эксперименте в Голландии лектор пробовал стейк из обычного мяса и насекомых и не смог их различить.

5. Домашняя ферма будет встроена прямо в кухню обычной квартиры. Например, можно сформировать запрос своей кухне: "хочу салат из помидоров на выходных", ферма в "умной квартире" их вырастит и передаст на кухню. Это все homegrown foods.

6. Без ГМО культур почти не останется. Единственная культура в природе, по которой нет ГМО — это ягода арбуз. Соя уже на 100% в мире генномодифицированная.

7. Нет ни одного исследования, которое доказывает, что ГМО вредит здоровью, как и нет научных доказательств, что органическая пища полезна для здоровья. Люди в развитых странах, где есть ГМО, стали жить дольше, это статистический факт. В Европе все были против ГМО однозначно, но в итоге Bayer купил Monsanto за 66 млрд долл.

8. Авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже не будут производиться в Швеции к 2025 году, то есть всего через 8 лет. В Германии — к 2035 году. В США к 2025 году все авто должны быть оборудованы автопилотами.

9. 3D принтеры = полностью безотходное производство. Уже в магазинах Nike есть 3D сканер, который понимает истинные трехмерные размеры вашей ноги и может "шить" индивидуальные кроссовки. У Adidas есть фабрика, в которой работает 2,5 человека в смену, и ... роботы.

10. В одежду будут встраиваться термоузлы, которые обогревают все тело, шубы не нужны, только легкие курточки. Сама одежда может служить экраном для смартфона. Будут говорить: "пришли мне фотку на футболку".

11. Новая градация старости: до 45 лет - молодежь, до 64 лет - зрелый возраст, до 85 - пожилой, после 85 - старость.

12. Можно будет напечатать 3D органы под себя, как замена запчастей на авто. В США все больницы до 2035 года должны быть обеспечены запасом уже напечатанных 3D органов.

IBM оцифровывает все медкарты в США, для создания универсальных диагнозов и эффективных лекарств.

13. Датчики будут установлены уже в унитазе, которые будут анализировать, что называется "на лету", мочу и кал и отправлять результаты анализа в диагностический центр.

14. Обучение — все в открытом доступе, никаких элитных дипломов.

15. Нет ни одной экономической теории, которая бы описала эту новую реальность. Хотя же есть учение о ноосфере Вернадского.

16. Главный кризис на планете - дефицит пресной воды, проблема не имеет решения.

17. Рабочая сила не будет нужна как таковая. Если строится новый современный завод, рабочие места не создаются. Когда приходят инвесторы, новых рабочих мест тоже не будет. Не будет швей, мистер Гройсман.

18. Не нужны банковские клерки, кассиры, снабженцы, водители, комбайнеры, логисты, диспетчеры, юристы. Будут нужны только Smart менеджеры: разработчики-проектировщики-технологи-дизйнеры-архитекторы. У IBM уже сейчас есть электронный юрист, который выдает 90% правильных рекомендаций, у человека —70%.

19. Ликвидность запредельная, девать деньги некуда. Ожидают отрицательные депозиты, когда дешевле в банк деньги не нести.

20. Большее из этого может произойти уже через 8 -10 лет. Вы скажете, что это невозможно. Ок! Давайте посмотрим, что было 8-10 лет назад: у Nokia 50% рынка мобильных телефонов, IBM выпускает компьютеры, а Kodak продает фотолаборатории. И у всех радужные ожидания. Нет мессенджеров, Uber, Arnbnb, Facebook, Twitter, Tesla.

21. Ikea уже сейчас становится сервисной компанией. Приходите в магазин, нравится ваза —автоматом подбирается голограмма подходящей для этой вазы комнаты и вы внутри этой комнаты в 3D. В итоге, покупаете готовое решение.

22. Производители авто не продают машины, а сдают их в аренду. Покатался на BMV 2 месяца, пересел на Lexus —3 месяца, а потом на любимый "Запорожец" — нет потерь в 30% после покупки нового авто.

23. Hyperloop, интернет со спутников, блокчейн, RFID метки и SSCC коды.

Ну и на закуску: одна цифра сурового настоящего. 53 часа. Ровно столько времени нужно Германии, чтобы произвести продукции, которая по объему равна годовому ВВП такой страны как Украина.

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