В последний годы мир захлестнула волна кибермошенничества. Естественно, вопрос безопасности в киберпространстве стоит в мире особенно остро.

В 2016 году "Лаборатория Касперского", Интерпол, полиция Нидерландов и Intel Security запустили проект по борьбе с программами-шифровальщиками и вымогателями под названием No More Ransom ("Никакого больше выкупа").

Идея в том, что любое лицо может найти информацию об угрозах, исходящих от шифровальщиков, и получить бесплатно инструменты для восстановления своих данных, подвергшихся воздействию вредоносных программ.

Благодаря проекту No More Ransom к концу 2016 года почти 6 тыс человек в мире смогли восстановить свои данные, не прибегая к уплате выкупа мошенникам. На данный момент к проекту присоединяется все больше стран и организаций.

Стратегией кибербезопасности Украины (Указ президента от 15 марта 2016 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" утверждено, что основу национальной системы кибербезопасности будет составлять, среди прочих, Национальная полиция Украины.

На полицию возлагается обеспечение защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства от преступных посягательств в киберпространстве, предотвращение, выявление, прекращение и раскрытие киберпреступлений, повышение осведомленности граждан о безопасности в киберпространстве.

На выполнение указанной стратегии в 2016 году к проекту присоединилась и Украина. Информацию о проекте также можно найти на сайте департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

На сайте nomoreransom.org можно найти дешифровальные инструменты для гаджетов, зараженных одной из вредоносных программ-шифровальщиков. Благодаря этим инструментам можно расшифровать свои данные самостоятельно и бесплатно, не уплачивая за расшифровку выкуп.

Лица, разрабатывающие вредоносные программы, постоянно их совершенствуют, из-за чего появляются новые виды таких программ. Однако благодаря проекту No More Ransom людям станет легче и проще ликвидировать последствия заражения своих устройств и восстановить свои данные.

Сейчас уровень обеспечения кибербезопасности в Украине достаточно низок, а случаи незаконного сбора, хранения, использования, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций, краж и мошенничества в интернете становятся все более распространенными.

Более того, различные секторы украинской экономики и жизни очень уязвимы в киберпространстве, государственные и частные компании страдают от кибератак.

К сожалению, в Украине нет никаких действенных инструментов для предотвращения и отражения атак в информационной сфере, все меры киберзащиты несистемные и большей частью неэффективные.

Успешность кибератак большей частью зависит от обычных пользователей. Многие вредоносные файлы часто замаскированы под письма от имени государственных и финансовых организаций, которые содержат либо ссылки на файлы, либо приложения, которые запускают сами пользователи.

Результатом таких атак является либо кража данных, либо шифрование данных с последующим предложением их выкупа.

В последнее время многие украинские предприятия и организации начали серьезнее относиться к вопросам внутренней кибербезопасности. Они проводят инструктаж среди сотрудников, устанавливают современные антивирусные программы, создают резервные копии своих документов.

Присоединение Украины к проекту No More Ransom свидетельствует о том, что страна осознала опасность киберпреступности и начинает осуществлять первые шаги к реализации своей стратегии кибербезопасности.

Пользователь должен помнить, что конфиденциальности в интернете нет. Размещая в сети данные, человек уже создает угрозу их кражи и шифровки.

Чтобы предотвратить заражение устройств, на них должны быть установлены антивирусные программы. Не следует открывать письма и запускать приложения, не убедившись в правильности отправителя, особенно если он не известен.

Если заражение произошло, не следует платить за выкуп. В первую очередь, нужно зайти на сайт nomoreransom.org и проверить, не подпадает ли одна из указанных программ под ту, которая воздействовала на устройство.

Если выкуп все же был уплачен, желательно сообщить о случившемся в департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Большинство украинцев пользуются смартфонами, поэтому важно, чтобы информация о проекте No More Ransom дошла до всех. Информировать граждан о проекте и путях заражения устройств обязан и департамент киберполиции.