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Депозитный "ставкопад"

Депозитный "ставкопад"

Куда движутся депозитные ставки? Ответ прост: четко вниз. Из 25 крупнейших банков только один повысил ставки в течение месяца. (Укр.)
Понедельник, 6 февраля 2017, 09:00
Роман Корнилюк
финансовый аналитик YouControl

Куди рухаються депозитні ставки? Відповідь проста: чітко вниз.

За даними моніторингу Bankografo топ-25 найбільших банків, тільки один банк підвищив ставки за 12-місячним гривневим строковим депозитом протягом місяця.

Сім банків знизили ставки на 0,4-2 процентних пункти. Решта залишили ставки незмінними.

Середня ставка за депозитами з можливістю розірвання договору знизилася до рівня 2011 року.

Тренди депозитного ринку

1. Вперше на ринку депозитів з'явилася пропозиція 0% річних за залишок на ощадному рахунку. Так підтримує австрійські традиції "Райффайзен банк аваль". Кілька банків дають за ощадні рахунки 0,01%, а деякі "іноземці" пропонують стільки ж за доларовими строковими вкладами.

2. Зміни в асортименті: зникнення і спрощення. На ринку спостерігається певне скорочення асортименту пропозицій.

По-перше, зникають депозити з можливістю розірвання — десять банків з 25 найбільших гравців ринку відмовилися від таких продуктів. Кілька банків пропонують цю опцію лише для однорічних договорів і більше. Звісно, ставки там нижчі.

По-друге, в іноземних банках проблеми з накопичувальними депозитами, тобто не в банків, а в клієнтів, оскільки депозитний канал фондування для них не є критичним.

По-третє, зникають пропозиції щодо розміщення валютних ощадних вкладів з можливістю вільного зняття. З іншого боку, може, й добре: ось вона — очікувана десятиліттями дедоларизація.

 
 

3. Переформатування ринку. "Альфа банк" і Укрсоцбанк де-факто уніфікували лінійку депозитів та ставок за ними.

З ринку пішов "Платинум банк" та кілька банків, які не входять до топ-25. Це вплинуло на середньосистемні ставки. Зникнення конкурентів-"пилососів" дає стимули решті ринку зітхнути з полегшенням і ще швидше знижувати ставки.

Сергій Тігіпко придбав "Універсал банк", а його Таскомбанк вперше увійшов до топ-25 найбільших банків за обсягом депозитів "фізиків". Результат для клієнтів "Універсалу" — з лінійки депозитів зникли строкові вклади з можливістю дострокового розірвання.

4. Діджиталізація депозитних продажів.

Страшенно незручними за 2016 рік стали веб-інтерфейси для вибору депозитів: новомодні фільтри і калькулятори, які довго завантажують результати, не дають можливості швидко порівняти цінові пропозиції, як це було раніше у простій табличній формі. Це стосується Ощадбанку, "Альфа банку", ПУМБ, Мегабанку, ВТБ.

Окремі банки цю проблему розуміють, тому під довжелезною сторінкою після скролінгу можна знайти лінк на пдф-документи з таблицями ставок. Проте така опція передбачена далеко не на всіх "модних" сайтах.

Через це клієнт змушений сидіти і перебирати фільтрами усі можливі варіанти, замість того, щоб одним поглядом оцінити табличку зі ставками і вибрати найбільш привабливий для себе варіант.

Отже, депозитний "ставкопад" триває. Чекаємо на швидке передавання цього сигналу кредитному ринку.

І пам'ятаємо, що при виборі депозиту головне не ставка, а надійність банку. Якщо, звісно, ви не входите в Лігу любителів сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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