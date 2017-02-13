Момент истины: как "добить" налоговую милицию

"Все, що не трапляється — на краще", — цей вислів чи не найбільш точно характеризує ситуацію з позбавленням податкової міліції повноважень.

Хоча податкова міліція була позбавлена повноважень помилкою законодавця, у країни з'явився ШАНС використати цю можливість — ліквідувати каральний "азарівський" орган якомога швидше і створити новий орган, побудований на демократичних принципах і повазі до прав, честі і гідності громадян.

Звісно ж, це не сподобалося тим, хто стоїть на корупційних потоках і "кришує" податкову міліцію. Саме тому керівництвом була надана команда щось робити і виправляти ситуацію.

Смішно, але це підтвердила і голова податкового комітету Ніна Южаніна, яка в одному інтерв'ю на питання: "Хто просив прийняти правку про повернення повноважень податковій міліції?", - так прямо і відповіла: "Такі прохання приймаються виключно від керівництва".

Ситуацію вирішили виправляти наступним чином: в перший законопроект, який стосується оподаткування, заштовхнули правку про повернення податковій міліції її повноважень. Ним виявився законопроект №0940, який змінює порядок ОПОДАТКУВАННЯ СПАДЩИНИ. Певно, і самі розуміють, що податкова міліція є радянською спадщиною.

Чому так поспішають?

Справа у тім, що уже з початку року суди почали відмовляти слідчим податкової міліції в проведенні слідчих дій з огляду на відсутність в них повноважень.

Окрім того, ми подали позов до Апарату Верховної Ради, тому що досі не було виключено розділ про податкову міліцію з тексту Податкового кодексу на сайті Верховної Ради.

Судове засідання по цій справі було призначене на 9 березня, а тому вже через місяць суд може підтвердити відсутність в податкової міліції повноважень.

Саме цим і пояснюється поспіх у прийнятті законопроекту із скандальною правкою.

Відтак, найближчий місяць стане вирішальним в питанні ліквідації податкової міліції. Якщо вдасться заблокувати цю злощасну правку у згаданому законопроекті, майбутнє податкової міліції фактично буде вирішене.

І тут надзвичайно важлива позиція суспільства і його увага до даного питання. Адже спочатку ситуацію намагалися вирішити непомітно: зранку 7 лютого коаліційні депутати підтримали правку про повернення повноважень податковій міліції в податковому комітеті, і в той же день планувалося проголосувати в Раді за законопроект з цією правкою.

Виключно через те, що Міністр фінансів виніс це питання на публічний загал і проблема створила суспільний резонанс, лобісти податкової міліції побоялися розглядати законопроект № 0940.

Очікується, що законопроект буде поставлений на голосування орієнтовно через тиждень, десь 21 або 23 лютого, щоб ухвалити закон до того, як відсутність повноважень в податкової міліції буде підтверджена в суді.

Майбутнє голосування буде "лакмусовим папірцем": хто виступає за підтримку бізнесу, а хто лише виконує вказівки керівництва незалежно від їх наслідків.

Проте, якщо суспільство продовжить пильно слідкувати за даною проблемою, можливо податкова міліції і буде ліквідована. Тому кожен прояв власної позиції є зараз надзвичайно критичним і, можливо, вирішальним в питанні ліквідації податкової міліції.

Тому якщо є що сказати – не мовчи! #До_побачення_податкова_міліція.