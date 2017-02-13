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Момент истины: как "добить" налоговую милицию

Момент истины: как "добить" налоговую милицию

Ближайший месяц станет решающим в вопросе ликвидации налоговой милиции. Что надо сделать, чтобы окончательно избавиться от карательного "азаровского" органа.(Укр.)
Понедельник, 13 февраля 2017, 09:50
Андрей Журжий
народный депутат, фракция "Самопомощь"

"Все, що не трапляється — на краще", — цей вислів чи не найбільш точно характеризує ситуацію з позбавленням податкової міліції повноважень.

Хоча податкова міліція була позбавлена повноважень помилкою законодавця, у країни з'явився ШАНС використати цю можливість — ліквідувати каральний "азарівський" орган якомога швидше і створити новий орган, побудований на демократичних принципах і повазі до прав, честі і гідності громадян.

Звісно ж, це не сподобалося тим, хто стоїть на корупційних потоках і "кришує" податкову міліцію. Саме тому керівництвом була надана команда щось робити і виправляти ситуацію.

Смішно, але це підтвердила і голова податкового комітету Ніна Южаніна, яка в одному інтерв'ю на питання: "Хто просив прийняти правку про повернення повноважень податковій міліції?", - так прямо і відповіла: "Такі прохання приймаються виключно від керівництва".

Ситуацію вирішили виправляти наступним чином: в перший законопроект, який стосується оподаткування, заштовхнули правку про повернення податковій міліції її повноважень. Ним виявився законопроект №0940, який змінює порядок ОПОДАТКУВАННЯ СПАДЩИНИ. Певно, і самі розуміють, що податкова міліція є радянською спадщиною.

Чому так поспішають?  

Справа у тім, що уже з початку року суди почали відмовляти слідчим податкової міліції в проведенні слідчих дій з огляду на відсутність в них повноважень.

Окрім того, ми подали позов до Апарату Верховної Ради, тому що досі не було виключено розділ про податкову міліцію з тексту Податкового кодексу на сайті Верховної Ради.

Судове засідання по цій справі було призначене на 9 березня, а тому вже через місяць суд може підтвердити відсутність в податкової міліції повноважень.

Саме цим і пояснюється поспіх у прийнятті законопроекту із скандальною правкою.

Відтак, найближчий місяць стане вирішальним в питанні ліквідації податкової міліції. Якщо вдасться заблокувати цю злощасну правку у згаданому законопроекті, майбутнє податкової міліції фактично буде вирішене.

І тут надзвичайно важлива позиція суспільства і його увага до даного питання. Адже спочатку ситуацію намагалися вирішити непомітно: зранку 7 лютого коаліційні депутати підтримали правку про повернення повноважень податковій міліції в податковому комітеті, і в той же день планувалося проголосувати в Раді за законопроект з цією правкою.

Виключно через те, що Міністр фінансів виніс це питання на публічний загал і проблема  створила суспільний резонанс, лобісти податкової міліції побоялися розглядати законопроект № 0940.

Очікується, що законопроект буде поставлений на голосування орієнтовно через тиждень, десь 21 або 23 лютого, щоб ухвалити закон до того, як відсутність повноважень в податкової міліції буде підтверджена в суді.

Майбутнє голосування буде "лакмусовим папірцем": хто виступає за підтримку бізнесу, а хто лише виконує вказівки керівництва незалежно від їх наслідків.

Проте, якщо суспільство продовжить пильно слідкувати за даною проблемою, можливо податкова міліції і буде ліквідована. Тому кожен прояв власної позиції є зараз надзвичайно критичним і, можливо, вирішальним в питанні ліквідації податкової міліції.

Тому якщо є що сказати – не мовчи! #До_побачення_податкова_міліція.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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IP: 193.19.152.---Андрій Журжій13.02.2017 10:38
Мій позов до Апарату Верховної Ради в реєстрі судових рішень можна знайти у справі за № 826/1209/17.
Приклади ухвал, де суд відмовляв податковій міліції в проведенні слідчих дій в справах № 753/63/17, 712/953/17-к.
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