До и после полуночи. Что депутаты изменили в Налоговом кодексе

В украинском парламенте уже стало доброй традицией принимать важные законодательные решения ночью. Так было в 2014 и 2015 году, так случилось и в этом году.

Над поправками в Налоговый кодекс Верховная Рада корпела почти всю ночь с 20 на 21 декабря. Хотя и премьер Гройсман, и министр финансов Данилюк неоднократно уверяли, что на этот раз спешки и скрытых договоренностей не будет.

Отчасти правительство свои обещания выполнило. Дискуссия по поводу изменений в Налоговый кодекс велась почти полгода, а процесс обсуждения грядущих новаций действительно был открытым настолько, насколько это возможно в Украине.

Тем не менее, толика налоговых поправок была внесена в законопроекты №5132 и №5368 кулуарно в профильном комитете, который заседал практически до начала голосования в сессионном зале.

Кроме того, отдельные предложения попали в рассматриваемые документы "с голоса". В итоге финальные редакции законопроектов по итогам голосования существенно изменились. Поэтому 2017 год начнется для налогоплательщиков с вороха сюрпризов. Причем, не очень приятных.

Точка давления

Первым на голосование в парламенте был выставлен законопроект №5132. Он предусматривал ревизию целого перечня норм, в которых содержится привязка к размеру минимальной заработной платы (в связи с ее повышением до 3200 грн), а также пересмотр некоторых ставок налогообложения.

В результате, предельный размер безнадежной задолженности физических лиц с 2017 года составит не 50% минимальной заработной платы, а 25%.

Размер штрафов за неподанный налогоплательщиком отчет по контролируемым операциям в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) снижен с 300 до 150 минимальных зарплат.

Кроме того, уже с января 2017 года ставка для плательщиков единого налога 1 группы будет исчисляться на основании прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в то время как на сегодняшний день она достигает 10% минимальной зарплаты.

Вдобавок плательщики единого налога первой группы смогут оплачивать ЕСВ в размере 0,5 минимального страхового взноса.

Впрочем, более резонансным стал пересмотр ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на топливо. Так, с января 2017 года акцизный сбор на этиловый спирт вырастет на 20%, на слабоалкогольную продукцию и вина – на 12%, специфическая ставка акциза на табачную продукцию повысится на 40%.

При этом адвалорная пока что останется неизменной, на уровне 12%. Но депутаты уже вынашивают идею о ее увеличении до 15%.

Упразднена дифференцированная ставка акциза для дизельного топлива. Если пока что она составляет от 95 до 125,5 евро за тысячу литров в зависимости от качества горючего, то с 2017 года акциз будет взиматься только в размере 125,5 евро за тысячу литров. Фактически, это скрытое повышение сбора более чем на 32%.

Еще одной неприятной новостью стал пересмотр акцизной ставки на импорт и производство бензинов, она увеличена почти на 25%, а также повышение на 67,8% базовой ставки акциза на сжиженный газ.

Не порадовали депутаты и представителей газодобывающей отрасли. Принятая еще при рассмотрении в первом чтении законопроекта №5132 норма о введении льготной 12%-й ставки ренты на добычу газа вне зависимости от залежей стала предметом ожесточенных споров между народными избранниками, в результате чего от идеи поощрить "добытчиков" Верховная Рада отказалась.

Вместе с тем, позитивным новшеством можно считать отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с операций по приобретению наличной валюты. В принципе, отказ от этого псевдоналога в стенах Национального банка обсуждался уже достаточно давно, но окончательно его ликвидацию удалось "продавить" только под занавес нынешнего года.

И снова НДС

К рассмотрению второго налогового законопроекта №5368 депутаты приступили уже после полуночи. И сразу же выяснилось, что из него исчез один из ключевых разделов, касавшийся передачи информационных баз от Государственной фискальной службы Министерству финансов.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила: на данный момент такую передачу осуществить технически невозможно. К тому же, против нее выступает МВФ.

Поэтому в течение первого полугодия 2017 года должен быть проведен независимый аудит баз, только после которого можно будет говорить том, что с ними делать дальше.

Это официальная версия. Но есть и другая. Некоторые участники процесса, которые были задействованы в подготовке поправок к Налоговому кодексу, говорят о том, что передаче баз очень сильно противилась фискальная служба, поскольку в итоге она бы утратила достаточно весомый инструмент влияния на налогоплательщиков.

Так что, скорее всего, именно давление со стороны ГФС и привело к тому, что щекотливый вопрос с базами решили отложить на неопределенное время.

Не смог бизнес пролоббировать отмену налога на прибыль и его замену налогом на выведенный капитал. Однако парламент обязал правительство обеспечить до 1 июля 2017 года разработку соответствующего законопроекта и внести его в Верховную Раду. Так что, налогу на выведенный капитал, скорее всего, все-таки быть. Но, очевидно, не ранее 2018 года. И то, при условии, что бизнес и депутаты смогут договориться.

Поддержал парламент и ликвидацию налоговой милиции с последующим созданием на ее базе финансовой полиции. Но в этом случае, как и с налогом на выведенный капитал, формирование новой структуры будет регламентироваться отдельным законопроектом. Сколько времени уйдет на его разработку – вопрос риторический.

Также принятый законопроект №5368 предусматривает введение единого публичного реестра, на основании которого в автоматическом режиме будет проходить возмещение НДС. Только вот эта, казалось бы, положительная для бизнеса новость была омрачена тем, что с середины 2017 года налоговики начнут применять механизм блокировки НДС-накладных.

По идее, он снимет проблему одностороннего расторжения договоров о признании электронно-цифровой подписи, которым активно злоупотребляет ГФС в отношении налогоплательщиков, чьи операции вызывают подозрение.

Теперь приостанавливаться будут лишь отдельные трансакции, имеющие признаки рисковых. Но нюанс в том, что параметры, по которым фискалы смогут блокировать накладные, не указаны. Их должно разработать и утвердить Министерство финансов. А это уже явный признак того, что применение критериев может грозить бизнесу злоупотреблениями.

Более того, процесс оспаривания блокировки не дает никаких гарантий, что налогоплательщик сможет отстоять свои права, и подтвердить "чистоту" операции. Пока накладная находится в "стоп-листе", воспользоваться налоговым кредитом невозможно. А значит, плательщику придется отвлекать из бизнеса оборотные средства.

Что еще важно: с 2017 года окончательно упраздняется спецрежим уплаты НДС для сельхозпроизводителей. Аграрии будут платить этот налог на общих условиях, и затем становиться в длинную очередь претендентов на возмещение.

Единственное, что Кабинет министров предусматривает на 2017 год около 4 млрд грн прямых дотациий для предприятий агропромышленного комплекса. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Более 50% этих субсидий достанется птицеводам. А сотни производителей из других сфер АПК будут бороться за оставшиеся 2 млрд грн.

Так что, компенсация аграриям за отнятые НДС-льготы, мягко говоря, сомнительная.

Выдержать год

Итого, можно сделать вывод, что налоговая реформа в Украине вновь не состоялась.

Да, в правительстве, Минфине и профильном комитете делали акцент на том, что предложенные изменения в Налоговый кодекс коснутся в основном администрирования и будут направлены на исправление ошибок, с ним связанных. Но при этом власти почему-то лишь вскользь упомянули о том, что намерены существенно повысить акцизы, и умолчали о своих планах "обрадовать" плательщиков НДС, в очередной раз усложнив им жизнь.

Что же, хочется верить в обещания Гройсмана и его команды, что в 2017 году налоговая система преобразится более радикально. И это пойдет как налогоплательщикам, так и экономике только на пользу.