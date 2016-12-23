Новый ЦУМ: Потеря последнего киевского универмага

Так сложилось в моей жизни, что я закончил Киевский торгово-экономический. Практику проходил в 1992 году в "Детском мире" на Дарнице, когда он ещё не стал предприятием, сдающим площади в аренду.

Потом писал диссертацию на аспирантуре, и побывал в "Украине", ЦУМе и опять в "Детском мире". Помню хорошо все закоулки административной части этих универмагов, которые, со временем, стали превращаться в предприятия по сдаче в аренду торговых площадей.

Наиболее радикальным изменениям подверглись площади "Украины" и ЦУМа. У ЦУМа это произошло на 10 лет позже, в связи со сменой владельца ("ЭСТА", СКМ Рината Ахметова). Это декларировалось и после смены собственника в 2010 году, и после закрытия на ремонт в 2012 году. Но то, что так бездарно будут вложены 100 миллионов долларов в расширение и обновление площадей, не хотелось верить.

Хотя такие опасения у меня были изначально, из-за повального увлечения торговых сетей бутиковым принципом торговли в ущерб универсальному, на котором работали все крупные универмаги. Ведь намного проще, построить здание, и отдать площади бутикам, снимая с них дань за аренду, чем организовывать работу крупного розничного предприятия-универмага.

А ведь собственник декларировал, что после реконструкции мы, по сути, получим "Селфриджес" от Рината Леонидовича, но не в Лондоне, а в Киеве. То есть, мы должны были на выходе получить универмаг, где только в обувном отделе мы увидим "более 4000 пар обуви". Мы должны были получить универмаг, где вся одежда и прочие промтовары будут систематизированы по ассортиментным группам, что даст покупателю огромную фору по затратам времени на целевые покупки.

Именно из-за удобства универсального принципа торговли, до закрытия ЦУМа на ремонт, я сам, и все мои друзья, "середняки" разного уровня достатка, всё покупали в ЦУМе, от носков и колготок жене, до костюмов и пальто. Я там покупал подарки жене и детям (90% всех покупок), одежду, постели, полотенца, трикотаж, зонты, сумки. Там и реально можно было купить почти всё, кроме продуктов.

Так произошло, поскольку более ранняя реконструкция универмага "Украина", когда прекрасный и функциональный универмаг был превращён в очередную галерею, "выкурила" всех покупателей среднего достатка в ЦУМ.

До этого всё покупалось, или в "Украине", или в ЦУМе, а детям — в "Детском мире". Сейчас это всё рухнуло окончательно в связи с тем, что я увидел в ЦУМе. Об универмагах в Киеве теперь нужно просто забыть. Последний бастион пал. Но молча "забить" — не получается.

Потому и родилась эта статья. Но поскольку она оказалась огромной, её пришлось разбить на две части. Перед вами — просто мои впечатления и соображения как обычного потребителя, со средним доходом для Киева (+/-). Они ангажированы моими возможностями.

Во второй части будут мнения людей, для которых по их доходам реализовать шоппинг в новом ЦУМе или "Мандарине" — не проблема, а также соображения по утраченным возможностям нынешнего ЦУМ в связи с отказом от универсальной торговли.

Здание и выкладка товара

Здание, благодаря диагональной "дырке" посредине с системой эскалаторов, стало более воздушным. Впрочем, сами эскалаторы с лифтами были и раньше, плюс три лестницы. Лестниц я нашёл две, и обе закрыты. Видимо открываются автоматически при поломке эскалаторов или/и лифтов. Хотя я бы держал их открытыми.

Лифтов стало существенно больше. Можно порадоваться за людей с ограниченными возможностями. Вентиляция улучшилась, стало светлее. Есть место, где можно перекусить, правда, по завышенным ценам. Потом, основной "перекус" переедет на 7 этаж, а тут будут продовольственные "бутики". Пока "нью-мандарин" не заработал на всю мощность.

В первое посещение на всех этажах играла однообразная ритмичная музыка, достаточно громко и назойливо звучащая, в стиле демонстрации мод на подиумах. Громкость могла даже затруднять общение. Во второй раз, когда я был вечером в будний день, музыка была тихая и ненавязчивая.

Видимо, в выборе сильно присутствует человеческий фактор. И это не очень хорошо.

Теперь, критика.

Есть, на мой взгляд, некоторые несуразности, которые бросаются в глаза, но не они являются ключевыми замечаниями. При таком качестве напольного покрытия пластмассовые колонны смотрятся дёшево. Может, конечно, это сделано ради периодического преображения этих колонн, но пока есть разнобой стиля.

По количеству охранников сложилось ощущение благотворительности Ахметова по трудоустройству киевских мужчин, а может, и донецких. Все с рациями, в одинаковых костюмах и большом количестве, и это при жалобах в интернете на частые кражи кошельков и нежелание охраны просматривать видеонаблюдение для выявления ворья.

Большая диагональная "дырка" под эскалаторы радикально снижает торговую площадь на всех этажах, кроме первого. Фотографически помню старый ЦУМ, и понимаю, насколько "съедены" полезные площади.

Имеющиеся площади используются неэффективно. Выкладка товара напоминает выставку, а не классический торговый стенд. Да, это соответствует принципу очень дорогих бутиков, когда продаются композиции, подобранные стилистом. И для авторских вещиц и штуковин — тоже оправдано. Но когда так продаётся серийная обувь, а не авторская пара, то отсюда и цены, и низкая эффективность. Ибо это "понты", извините за мою "феню".

Ни о каком "Селфриджесе" нет и речи. Я специально зашёл на британский сайт этого универмага, и лишний раз убедился, что товары продаются по ассортиментным группам, и только крайне малый сегмент выделен под брендовую торговлю. Мы же в обновлённом ЦУМе получили тупую бутиковую галерею сверху донизу.

Далее пройдусь по ассортиментным группам, к которым испытываю естественное неравнодушие, и отдельным явлениям, на которых зацепилось сознание.

Обувь

Четыре тысяч пар обуви? Не считал. Как это оценить, если я видел обувь абсолютно на всех этажах (включая первый, бутик "Валентино"). В так называемых "галереях обуви" на -1, 2 и 3 этажах обувь размещена не по типам обуви, а по брендам. Причем на 2 и 3 женских этажах обувь представлена по классам самих бутиков, что дополнительно увеличивает время на поиск целевой покупки.

Из того, что выставлено у женщин, очень много экзотики, за редким исключением. Не видел я, чтобы в таком кто-то ходил по улице. Может, правда, я не там хожу. С ассортиментом обуви для ношения, а не "зарисовок", явные проблемы. Нет, конечно, есть вменяемые модели, но их гораздо меньше, а цены отпугивают.

Специально немного понаблюдал за реакцией людей. Над некоторыми моделями женщины откровенно иронизировали. Пару раз слышал реплики: "Ну как такое носить?", "Ну куда такое обуть?", "Ну это ещё дочка одела б". Отметил, что при абсолютном преобладании "стиляжных" моделей реально меряли только зимнюю обувь, которая похожа на обувь для ежедневного ношения, а не для модной тусовки. Доминирующая "экзотика" в примерках не была замечена.

Кстати, я приходил в ЦУМ ещё раз, совсем недавно. Специально пришёл в будний день, чтобы картинка была объёмнее и справедливее. Скучающим девочкам-консультантам, никто ничего даже не мерял, задал вопрос: Много ли покупают этой обуви? Ответ – ожидаемый. Много. Но я, как и первый раз, попадая на этаж, наблюдал за расчётными центрами. Ни, первый, ни второй раз я не заметил покупающих людей. Ни одного, ни на одном этаже.

Не знаю, как так можно "много покупать", если не платить, если мерять мало, и если консультанты откровенно устали от безделия, и готовы меня были консультировать по любой паре и бренду. Чем я и воспользовался, держа в уме эту статью.

Для иллюстрации того, как на самом деле надо продавать, приведу пример. Когда ещё работал в ЦУМ старого формата, я заехал в обычный будний день в начале февраля вечером за презентом для жены на именины. Когда я всё выбрал в отделе и пошёл на кассу платить, я был вынужден простоять небольшую очередь. И покупал я товар из относительно дорогого сегмента для того ЦУМа.

А теперь, задумайтесь! Я отстоял очередь в будний день не на расчётном центре всего этажа, на котором было около 12 отделов разной величины, и не на этаже с двадцатью бутиками, а всего лишь на кассе отдела площадью не больше 40-50 кв м. И в других отделах были люди. И они тоже совершали покупки, а не пришли на выставку. Вот это торговля.

А сейчас в ЦУМе — "понты для приезжих". Девушки сказали мне то, что должны были сказать, но факты — вещь упрямая. Я предпочитаю доверять эмпирическим наблюдениям, а не ангажированной поддержке работодателя.

Глядя на такую организацию обувной торговли и ассортимент, "Интертоп", думаю, просто в восторге. Его покупатели, хотя цены в этой сети тоже не низкие, никуда не денутся, поскольку ассортимент нормальной обуви, а не стиляжных выставочных экспонатов, на порядок системнее и практичнее. И, самое главное, сформирован он по принципу обувного отдела в классическом универмаге. И я останусь клиентом "Интертопа", хотя в старом ЦУМе я обувь покупал. Но в новом ЦУМе оказалось не так много моделей, которые я перевернул, чтобы глянуть цену. Причём, это я говорю, даже абстрагируясь от цен, и глядя только на модели.

В отношении очень многих моделей готов повторить одну из женских фраз: "Ну куда такое обуть?!" Ощущение, что дизайнеры этой обуви заботились не об удобстве, практичности и элегантности формы, а о том, чтобы было в модном тренде, и отличалось от других. Но ведь это не женское платье. Это же мужская обувь.

И когда она выглядит, как бы поточнее выразиться, "лихо и придурковато" (как в указе Петра Первого для подчинённых), то понимаешь, что в походах за обувью я тут пороги сильно не обобью. И опять всё расставлено по брендам, что затрудняет сравнительный анализ однотипной обуви разных брендов, как по дизайну, так и по ценам.

Кстати, о ценах на обувь. Были некоторые вполне вменяемые модели, и по внешнему виду, и по цене, но всё же выкладывать 240 баксов за простенькие туфельки (после уценки с 320 долларов), в которых, ни элегантности, ни строгости, я морально не готов. А несколько пар, которые мне реально понравились, потянули на 400 и 500 долларов (цены везде в гривнах, перевожу в доллары ради зарубежных читателей).

Подобную обувь в таком же качестве я могу купить дешевле. Кстати, привычной для нас качественной обуви "Экко" или "Тимберлэнд" я там не обнаружил вообще. Но для себя понял, что на пробу здесь можно будет кое-что купить, ибо "Экко" китайского производства стал заметно хуже.

Кстати, когда ходил на второй день открытия, надеялся, что в обещанном киевском "Селфриджесе" будет интересная обувь по акции. Но, как оказалось, "дурень думкою багатіє". Скидки были, когда я пришёл второй раз, в будний день, но их обнаружить можно было, только, если посмотреть ценник на подошве. Нигде не заметил специальной информации о скидках. А вот на открытие скидки стоило бы сделать, это нормальная практика.

Цены

"Умилили" цены там, где они стоят. В большинстве случаев они отсутствуют на выставленных ценниках. Нужно каждый раз смотреть этикетку. В принципе, одна из нормальных практик. Но были и стилистические выкладки с ценниками по каждой вещи. В одном месте обратил внимание на сумочку из 3 кусков грубо и стильно сшитой кожи, и, видимо, позолоченной фурнитурой – 36 000 грн. (1,5 тыс.долл). Брелочек – 8 000 (300 долл). Кошелёк – 15 000 (около 600 долл). Это так, вскользь, то, что запомнилось.

Приходите, люди со средней киевской зарплатой 10 тыс грн., покупайте всё, что хотите. Не стесняйтесь, и ни в чём себе не отказывайте. Извините за иронию, но я пришёл в ЦУМ, а не в бутики в "Мандарине".

И для кого эти цены? Наверное, для тусовщиц, одна из которых скажет:

- А я в новом ЦУМе купила сумочку за 36 000 грн.

А ей другая ответит:

- Лошица! Сумочка дешевле двух штук баксов – ваще отстой! И брать надо только от Луи Виттон!

Весело? Кому как. Хотя этот диалог, только по поводу шарфика из одного магазина на Софиевской площади, я реально "подслушал" в 2007 году. Поменял только товар и цену.

Ещё пару ценовых зарисовок. В мужском отделе, во время второй экскурсии, увидел джинсы под стеклом. Подумал, штаны — не золотое колье, с какой радости они лежат под стеклом? Но когда я глянул ценник, я "обомлел". Я начал присматриваться к котону. Подумал, а вдруг котон с метализированной золотой нитью? Помял в руках, вроде, нет, котон как котон. Может заклёпки или замок из золота, или пуговица? Так нет, заклёпки на золото не похожи, а пуговица слишком лёгкая, чтобы быть из металла. На больше у меня фантазии не хватило, так как мне сложно представить стоимость бренда 900% к себестоимости "тряпки", пусть и качественной.

Видя мой немой вопрос и неподдельное изумление, продавец сказала, что это ручная работа и пуговица из серебра. Хотя судя по весу, она только покрыта этим недорогим металлом. Строчка как строчка, делать её вручную нет никакого смысла. Вышивка на кармане, наверное, ручная. Но сейчас машины вышивают так, что вручную — это просто повод к высокой наценке.

Так просто задуматься, ну что такое джинсы? Это не вечернее платье, не лабутены, не смокинг. Учитывая происхождение джинсов, это просто удобная одежда на ноги, совершенно не статусная, грубо говоря "тряпка", и просить за неё 1070 долларов — бред какой-то.

А вот джинсы от "банального" Пьер Карден вписывались в 135-150 долларов. Как сказала продавец, это вам не Турция, и не Китай. Может быть. Но у меня турецкие зимние "врангеля" за 30 долларов прекрасного качества, никаких нареканий, тройная строчка. Ну только замок не YKK. Но это не смертельно.

И, понимая, что джинсы — это не смокинг, я прекрасно заменю Пьера Кардена с пятикратной выгодой. Причём, мой котон на ощупь плотнее, и мне в них тепло даже при -15. А вышивка на кармане… Для мужчины — это не важно. Вот и весь ценовой расклад трезвого рассуждения, которые я вынес в отношении бессмысленности покупки джинсов в этом, с позволения сказать, ЦУМе.

Ещё один штрих со сравнительным анализом. Реальный мой интерес, который проявился не для написания статьи, была рубашка под запонки и бабочку. В двух соседних бутиках цены были по 1100 грн и по 3500 грн. Причем, в той, что за 3500 мне реально не понравилась форма воротника. 1100 грн — цена близкая к реальности.

На мой взгляд, красная цена таким рубашкам должна быть в пределах 700-800 грн. Потому за 1100 смотреть можно было бы, если бы не убийственные новомодные расцветки. Хотя, для рубашек под запонки, в первую очередь должны быть классические расцветки.

В старом ЦУМе можно было взять хорошую рубашку и за 20 долларов. И это нормально. 20-40 долларов для сорочки на каждый день — нормальная цена. В новом ЦУМе цены имеют разброс от 40 до 200 долларов, и стремятся к 120 долларам в среднем. Может для парадной рубашки цена и приемлемая.

Но в ЦУМ люди приходили за любой одеждой, и потребность в каждодневной намного выше. Сейчас такой нет даже в первом приближении. По крайней мере, для украинского середняка.

Женское нижнее бельё

Представлено немного на втором этаже, но львиная доля — на третьем. Бутиков много. Много Франции и Италии. Действительно много красивых моделей, хотя некоторые наощупь оказались не хлопковые. И вообще, далеко не все будут достаточно практичны, особенно летом.

Разброс цен очень приличный — от 30 до 200 долларов за единицу. Одну единицу обнаружил даже за 140 грн (6 долларов), но на тех стрингах ткани было меньше, чем на моей бабочке. Но это уже что-то. В любом случае, бельё по 30-40 долларов вполне доступно. То есть, на третьем этаже что-то купить "пересічному киянину для жінки" всё же можно.

Правда, осадочек остался. Перед открытием магазина было заявлено, что в женском белье будут представлены украинские производители. Я умышленно прошёлся везде, и даже поспрашивал у консультантов, и они подтвердили, что пока только импорт. Может что-то будет, но на момент середины декабря и развертки большого числа бутиков по женскому белью, украинские товары не идентифицированы.

А вот в старом ЦУМе их было предостаточно, и по очень лояльным ценам. Качество было разное. И сделано было очень наглядно для разных покупателей с разным кошельком. Просто было два рядом находящихся отдела (в правом крыле 4 или 5 этажа, точно не помню) женского белья в среднем и дорогом сегменте, выбирай по карману. И даже в сегменте "подороже", цены отличались от большинства нынешних французских, как "для депутатских жён".

Спортивные товары

Здесь бутиковая торговля выглядит наиболее уродливо. Вместо того, чтобы футболки, кроссовки или спортивные костюмы были собраны по ассортиментным группам, в каждом бутике ты натыкаешься на одно и то же. Ассортимент имеет небольшие отличия, а иногда и не имеет. Только внешний вид и расцветки.

Из спортивных товаров представлена в основном одежда и обувь. Снарядов, оборудования и аксессуаров — не густо. Даже если бы у меня было достаточно денег, и я пришёл бы за футболкой и кроссовками, я бы откровенно утомился ходить по бутикам с однообразным ассортиментом. Проще было бы зайти в отдел, где все футболки, всех брендов, или все кроссовки. И ты знаешь, что в этом магазине — это весь ассортимент данного товара, больше не надо нигде ходить и убивать время.

Конечно, дорогая одежда так вряд ли будет продаваться, и дорогим брендам это не интересно. Поскольку потребитель, увидев, что в качестве футболки за 300 и 3000 грн нет особой разницы, сделает единственно правильный выбор, а брендированное барахло, паразитирующее на человеческом тщеславии и внутренней дешёвости обладателя, так и останется не купленным.

В целом

То, что магазин с таким ассортиментом не похож на классический ЦУМ, – это точно.

Правда, женское бельё, постельное бельё и постельные принадлежности, парфюмерия с косметикой собраны всё же достаточно компактно и практически на одном этаже, но это всё равно не универсальный принцип, ибо выкладка сделана не по ассортиментной группе, а по брендам, с радикальным перевесом дорогого сегмента.

Нишевых производителей нет.

Женская одежда — на всех этажах, кроме минус первого. Обнаружена частично даже на первом, четвёртом и пятом, хотя должна была быть только на 2-3 этаже. Это радикально увеличивает время на поиск нужной вещи, вынуждая бегать по всем этажам. С универсальным принципом организации торговли это даже рядом полежало. Это точно не универмаг.

Я думал, что мои впечатления сгущают краски в силу разочарования от понимания того, как было, и как стало, так как могу сравнивать профессионально. Это могло быть консервативное недовольство или возрастное неприятие. Но когда я ехал на эскалаторе, то услышал обрывок разговора парня с девушкой (на вид, лет по 20), который ей сказал приблизительно следующее:

"Не понимаю, что здесь покупать. Всё как на выставке, а не в магазине. Больше сюда не приду, нет смысла убивать время". Видимо, прошли все этажи. Я хоть и из другого поколения, но готов подписаться под этими словами.

Нет смысла оплачивать блажь. Сверхдорогие товары могут быть и в ЦУМе, никто не спорит, но при наличии товаров в других ценовых категориях, в той же ассортиментной группе. Как в нормальном универмаге.

Как и было раньше в ЦУМе.

В ЦУМе для обычных киевлян, а не Е-декларантов.