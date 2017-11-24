Кішка в інтернеті, або Історія найвідомішого стартапу України

Любов до тварин і бажання знайти себе спонукали трьох українців пірнути у вир бізнесу. Вони не лише випливли, а й створили новий сегмент у торгівлі товарами для домашніх улюбленців. Невдовзі їх ще й підключать до інтернету.

Petcube — один з найуспішніших і найвідоміших стартапів України. Він виник у 2012 році і з того часу залучив 13,8 млн дол інвестицій, запустив продажі у 2 500 фізичних магазинах США та на Amazon.

Petcube — це невеликий алюмінієвий куб вагою 589 грамів, у який вбудовані камера, динамік, мікрофон і лазерна указка.

Гаджет підключається до Wi-Fi, дозволяючи власникові, незалежно від місця його перебування, перевірити, що робить домашній улюбленець. Керувати Petcube можна зі смартфона через мобільний додаток для iOS та Android.

Заснували проект українці Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Кльон. Їм на момент старту не було й 25 років.

ЕП поспілкувалася із засновниками Petcube, щоб з'ясувати, яких вони досягли успіхів і які перспективи перед ними відкриваються.

Що таке компанія Petcube

Ажнюк каже, що він та інші засновники з самого початку думали про свою ідею як про бізнес. Petcube став стартапом, оскільки в нього були амбіції і потенціал швидко вирости. За п'ять років існування штат компанії щороку подвоювався. У 2016 році порівняно з 2015 роком виручка зросла у 5,5 разу.

Зараз у Petcube працюють понад 60 людей. Найбільша команда зосереджена в Києві — близько 50 людей. У Сан-Франциско — другий за величиною офіс і штаб-квартира, де працює 12 осіб. Ще п'ятеро людей — у Китаї.

У жовтні 2017 року стало відомо, що Petcube залучив 10 млн дол. У червні стартап придбав канадську компанію PetBot і вивів на ринок друге покоління пристрою для домашніх тварин Petcube Play та новинку — розумну годівницю Petcube Bites.

Команда Petcube

"Наші продукти продають понад 2 500 тис фізичних магазинів у США. Інший великий канал — Amazon. Petcube продає у Японії, Великобританії, Австралії, Канаді. Ми є камерою №1 у світі для власників домашніх тварин. Ми створили цю категорію і посідаємо у ній найбільшу частку", — каже Ажнюк.

Що створює і продає Petcube

Зараз Petcube продає друге покоління пристрою. Перше покоління називалося Petcube Camera. Цей продукт вийшов на ринок у 2015 році. Це була камера з якістю відео 720р. Продукт другого покоління називається Petcube Play. В ньому камера кращої якості — 1080р. У ній є функція нічного бачення, краща якість звуку, лазеру, оновлений дизайн, пристрій трохи менший.

Petcube Play — гаджет для спостереження за тваринами і гри з ними

У червні 2017 року стартап вивів на ринок Petcube Bites. Це камера з годівничкою для тварин. З неї можна "вистрілювати" кормом і таким чином тренувати чи частувати своїх собак та котів.

Камера з годівничкою для тварин Petcube Bites

Скільки коштують пристрої

Petcube Play коштує на Amazon 179,99 дол, а Petcube Bites — 249 дол. Petcube Camera вже не продається, їх припинили виробляти.

Як народилася ідея для стартапу

У Нескіна собака не давав спокою сусідам гавкотом. Спершу він купив радіо, але у перерві мовлення сусіди все одно чули гавкіт і погрожували викликати поліцію.

Тоді у Китаї Нескін купив нашийник. Коли нашийник чув гавкіт, то видавав звук на високих частотах, який, за задумом, повинен був зупинити гавкіт. На третій раз він бив собаку струмом. Однак проти нашийника виступила дівчина Олександра і йому довелося придумувати щось більш розумне.

Олександр Нескін

Тоді Нескін підключив до комп'ютера камеру, щоб побачити, що робить собака, коли нікого нема вдома. Виявилося, що тварина сидить чи спить біля дверей. "Треба було якось відволікати собаку. Я прикрутив скотчем до камери його улюблену лазерну указку і поставив камеру на два двигунці", — розповідає Нескін.

Нескін створив простий сайт і підключив до нього пристрій. Родичі та друзі заходили на сайт, керували лазерною указкою і таким чином гралися із собакою. Так з ідеї виник прототип першого пристрою — Petcube Camera.

За що відповідають засновники

Ажнюк здобув спеціальність "Прикладна математика" в КПІ, Нескін — "Комп'ютерні системи та мережі" в одному з вузів Дніпра. Кльон вчився на міжнародну журналістику в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Ярослав Ажнюк

Андрій Кльон

Вони поділили між собою зони відповідальності. Андрій займається дизайном. Ярослав — це бізнес-частина і створення процесів, щоби бізнес працював і приносив гроші. Олександр відповідає за створення технічно якісного продукту.

Як налагоджувати зв'язки у Сан-Франциско з поганою англійською

На старті у 2013 році засновники вклали у розвиток проекту всі свої заощадження — 40 тис дол. Олександр їздив між Києвом і Китаєм, де в нього були зв'язки в акселераційній програмі. Андрій перебував у Києві, де був відкритий офіс і працювали кілька найнятих спеціалістів. Ярослав поїхав у Сан-Франциско розбиратися з місцевим ринком, налагоджувати контакти і шукати інвесторів.

Ярослав до цього жодного разу не відвідував США, був лише у кількох європейських країнах і невпевнено розмовляв англійською. Через Facebook знайшов друзів, які допомогли з житлом на перші кілька тижнів.

Ярослав ходив на конференції, знайомився з людьми, одні друзі знайомили його з іншими. У Кремнієву Долину приїжджають робити бізнес багато людей.

"Якщо ти молода людина, тобі 23 роки, ти ще не зовсім розумієш, як влаштований світ. Однак якщо в тебе є класна ідея і якщо ти загалом цікава людина, якось чемно-ввічливо з усіма говориш, то багато хто захоче тобі допомогти.

Люди готові вислухати бізнес-ідею і сказати, що про неї думають, порадити, з ким тобі варто про це поговорити, хто працює у цій сфері, хто може бути зацікавлений інвестувати, хто може дати хороші поради", — розповідає Ажнюк.

Чим Kickstarter допоміг стартапу

Кампанія на Kickstarter стала для стартапу важливим етапом. Вона дозволила перевірити, чи потрібен продукт людям. Якби перший пристрій не набрав потрібну суму, то на нього не варто було б марнувати роки життя.

Проте кампанія стала успішною. Проект досяг мети — 100 тис дол за тиждень. Petcube зібрав 251 тис дол і став найуспішнішим українським проектом.

"Це дозволило нам зробити попередні продажі. Ми отримали гроші за рік до того, як доставили продукт. Завдяки цим коштам ми змогли завершити розробку і запустити першу партію в серійне виробництво", — пояснює Ажнюк.

Як арешт ледь не знищив проект

В історії Petcube був момент, коли компанія могла зникнути, не народившись. Це трапилося на початку її існування, коли над проектом працювали лише сім людей. Випадок стосувався виробництва, на той час у Китаї ще не було офісу.

Найдорожча частина виробництва пристроїв — створення прес-форм. Це дві металеві частини, які з'єднуються між собою і утворюють певну форму.

У форму заливається гарячий пластик, форма охолоджується і на виході з'являється деталь. Процес виготовлення форми найбільш коштовний і тривалий. Виготовлення форми зазвичай триває два тижні.

"Пам’ятаю, минув місяць після того, як ми розмістили замовлення на виробництво прес-форм. Це були одні з останніх грошей, які ми могли інвестувати. Був ранок суботи. Подзвонив директор китайської фабрики і сумно сказав: "Мого партнера заарештували і всі ваші прес-форми теж заарештовані", — згадує Ажнюк.

Це був вже четвертий місяць, як Petcube затримував доставку замовникам з Kickstarter. Втрата прес-форм означала, що все треба починати спочатку. "Це був той момент, коли здавалося, що можна здатися", — каже Ажнюк.

Вийти з тієї ситуації вдалося завдяки підтримці людей — команди та партнерів.

Скільки грошей залучив Petcube

За п'ять років Petcube залучив 13,8 млн дол інвестицій. У жовтні 2017 року проект залучив 10 млн дол від венчурних фондів Almaz Capital, AVentures і бізнес-інкубатора Y Combinator. Раніше ці ж інвестори вклали у Petcube 3,8 млн дол.

Petcube має намір витратити 10 млн дол інвестицій на розробку нових продуктів, рекламу і розширення каналів дистрибуції у Північній Америці і на світовому ринку. Ажнюк підкреслює, що інвестиції не є мірилом успіху. Мірилом успіху для бізнесів є обсяг виручки, прибутковість та кількість щасливих споживачів.

Як Petcube планує завоювати ринок США

Стартап працює на ринку товарів для домашніх тварин. У цьому сегменті американці щодоку витрачають 60 млрд дол. Для порівняння: бюджет України у 2016 році становив 87 млрд дол.

Категорія проекту — камери для спостереження за домашніми тваринами — нова, започаткував її саме Petcube. Наскільки вона може бути великою? Люди, які спостерігають за компанією, бачать лише один продукт, але це не так.

"Коли Нескін придумав ідею Petcube, коли партнери зібралися і подумали, як з цього робити бізнес, з'явилося бачення. Ми прагнули будувати компанію, яка буде під'єднувати домашніх тварин до інтернету. Це важливо і цікаво, бо тварини для людей є важливою частиною їхнього життя", — каже Ажнюк.

Люди, у яких є тварини, ставляться до них як до члена сім'ї. Зв'язок з ними надзвичайно важливий. Зараз усе під'єднується до інтернету. Facebook свого часу приєднав до інтернету людей. Uber приєднав до інтернету машини. Petcube

бачить можливість у тому, щоб приєднати до інтернету домашніх тварин.

"Ми також працюємо над інноваційними сервісами для людей. Про них ми поки що не готові заявити, але вони будуть слугувати для приєднання домашніх тварин до інтернету і поєднання людей і тварин", — додає Ажнюк.

Чому підприємці відіграють важливу соціальну роль

Наприкінці розмови Ажнюк хоче сказати дещо важливе. На його думку, підприємці повинні ставати новими рольовими моделями для країни.

"В Україні, як і в інших пострадянських країнах, нищили приватну власність та господарів. Усі пам'ятають розкуркулення та розстріляне відродження. Через це в Україні не існує підприємницьких традицій. В головах людей живе інша модель успіху: не вкрадеш — не проживеш", — говорить він.

Ажнюк переконаний: роль підприємця — дати нові моделі успіху. Ключова модель — люди стають успішними, бо вони створюють цінність для світу і за це інші люди платять гроші. Це модель успіху західного світу.

"Щоб стати успішним, треба наполегливо вчитися і багато працювати. Сподіваюся, Petcube побудує велику успішну компанію, яка стане такою рольовою моделлю для багатьох українців", — підсумовує підприємець.