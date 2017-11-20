Гроші медиків віддають поліцейським? Що брешуть про бюджет-2018 політики

14 листопада Верховна Рада ухвалила проект бюджету на 2018 рік у першому читанні. VoxUkraine пропонує аналіз правдивості висловлювань депутатів щодо норм фінансового плану країни у день голосування.

14 листопада Верховна Рада ухвалила проект бюджету на 2018 рік у першому читанні. Проте це ще не означає, що за державний кошторис проголосують вчасно — парламент вже давно не схвалює бюджет раніше грудня.

Держбюджет-2018 обговорюють з вересня, і весь цей час політики не просто критикують документ, а плутають дані та перекручують інформацію.

Ось що вони казали напередодні та у день голосування.

ОЛЕГ ЛЯШКО, ЛІДЕР РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ

Про держборг і бюджет. 17:47:41, 14/11/2017

У проекті закону "Про державний бюджет на 2018 рік" граничний обсяг держборгу встановлюється у розмірі 1,999 трлн грн або 61,5% прогнозованого ВВП. Гарантований державою борг становитиме 747,5 млрд грн. Тобто разом державний та гарантований державою борг становитимуть 84,6% від ВВП.

Про держборг і бюджет. 17:47:41, 14/11/2017

На обслуговування держборгу в бюджеті на 2018 рік закладено 130,2 млрд грн, що становитиме 4% ВВП і перевищить витрати на освіту (94 млрд грн), медицину (86 млрд грн) та культуру (5,5 млрд грн).

ЮРІЙ БОЙКО, ЛІДЕР ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ

Про бюджет на 2018 рік. 14/11/2017

У порівнянні з 2017 роком витрати на СБУ зростають на 0,9 млрд грн, на Національну поліцію — на 5,2 млрд грн, на Генпрокуратуру — на 0,9 млрд грн, на ДФС — на 3,7 млрд грн. Разом — на 10,7 млрд грн.

Про прогноз інфляції на 2018 рік. 13/11/2017

За оцінками Світового банку, у 2018 році інфляція сповільниться до 7% на кінець року. Цей прогноз не змінювався принаймні з квітня 2017 року.

ОЛЕГ БЕРЕЗЮК, ГОЛОВА ФРАКЦІЇ "САМОПОМІЧ"

Про видатки на правоохоронців та оборону. 14/11/2017

Формально Березюк має рацію. У державному бюджеті на 2018 рік закладено 63,9 млрд грн на МВС та 6,7 млрд грн на Генпрокуратуру. На Нацгвардію виділяється 10,6 млрд грн, але ці витрати входять до бюджету МВС. Отже, разом на МВС та Генпрокуратуру — 70,6 млрд грн.

На Міністерство оборони виділяється 83 млрд грн. З них забезпечення діяльності та підготовка Збройних сил — 60 млрд грн. Тобто формально на Збройні сили планують виділити менше, ніж на силовиків. Однак Нацгвардія, хоч і входить до МВС та охороняє порядок, має також військові функції.

Про бюджет 2018 року. 14/11/2017

Витрати на медицину у порівнянні з 2016 роком збільшуються на 11,5 млрд грн, на освіту — на 8,7 млрд грн.

Щодо центральних органів влади, то Березюк, напевно, має на увазі Верховну Раду, уряд та Адміністрацію президента. Витрати на них зросли на 450 млн грн, 1,5 млрд грн та 30 млн грн відповідно. Загалом — менше, ніж на 2 млрд грн.

ДМИТРО ДОБРОДОМОВ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ, ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

Про соціальні стипендії. 3:16-3:30, 14/11/2017

Уряд підвищив академічні і соціальні стипендії на 18%. Однак у проекті бюджету на 2018 рік закладається зменшення видатків на соціальні стипендії на 362 млн грн, на академічні стипендії — на 820 млн грн.

За словами заступника міністра фінансів Сергія Марченка, число стипендіатів повинно зменшитися у 2018 році з 50% від кількості бюджетників до 25%.

Про бюджет 2018 року. 0:45-0:53, 14/11/2017

Витрати на МВС збільшуються на 10,8 млрд грн у порівнянні з 2016 роком, на ДФС — до 11,8 млрд грн або на 45%, тобто в півтора разу.

Про медичну субвенцію. 2:45-2:50, 14/11/2017

Справді, у порівнянні з 2017 роком у держбюджеті на 2018 рік уряд зменшує фінансування медичної субвенції регіонів на 4 млрд грн до 51,4 млрд грн. Однак раніше в цю субвенцію було "зашите" фінансування первинної ланки. Тепер вона фінансується окремо і на неї виділяється 13 млрд грн.

Загалом витрати на медицину збільшуються на 11,5 млрд грн.

Про фінансування сільської медицини 2:50-3:15, 14/11/2017

Кошти на підтримку сільської медицини виділяються окремо. Держбюджетом-2017 (додаток 3) передбачена субвенція місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості у розмірі 4 млрд грн. За даними МОЗ, невитрачені кошти перейдуть на наступний рік.

Держбюджет на 2018 рік (додаток 3) на цю програму передбачає виділення 1 млрд грн із загального фонду. Крім того, пільги лікарям значною мірою фінансуватимуть місцеві бюджети.

Яр Батог, молодший аналітик проекту VoxUkraine