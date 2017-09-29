Таємне стане явним: в Україну йде "відкритий банкінг"

Фінансова установа розкрила свої банківські дані і пообіцяла 10 тис дол стартапам, які зможуть навчитися заробляти на них гроші. Що це означає? (Рос.)

OTP Bank раскрыл свои банковские данные и пообещал 10 тыс долл тем украинским стартапам, которые смогут научиться зарабатывать на них деньги.

Для этого банк и некоммерческий инкубатор 1991 Open Data Incubator при поддержке НБУ открыли набор финтех-стартапов в программу Open Banking Lab.

"Открытый банкинг": зачем он нужен

Программа ставит перед стартапами задачу решить проблемы украинских клиентов и бизнеса в банковском секторе. Для этого банк открывает стартапам доступ к своей корпоративной инфраструктуре — API (программный интерфейс обмена данными) и открытым банковским данным.

При этом банк не раскрывает сведения, которые относятся к банковской тайне.

Создателей программы Open Banking Lab ищут финтех-стартапы, которые смогут эффективно использовать открытые банковские данные. Речь идет о создании решений в нескольких направлениях.

Во-первых, это решения в сфере банкинга для малого и среднего бизнеса: цифровое кредитование, управления наличностью, выставление счетов, факторинг (финуслуги для производителей и поставщиков, ведущих бизнес на условиях отсрочки платежа).

Во-вторых, анализ Big Data: кредитный рейтинг, прогнозированная и поведенческая аналитика, безопасность данных и конфиденциальность.

В-третьих, RegTech (регулятивные технологии): услуги проверки клиентов (KYC — знай своего клиента), борьба с отмыванием денег, оптическое распознавание символов.

В-четвертых, это платежи и транзакции: peer to peer платежи (от человека человеку), обработка транзакций, биометрия.

В-пятых, технологии инвестирования и торговых операций: краудфандинг, искусственный интеллект.

"Мне кажется, что пласт открытых корпоративных данных существенно недооценен в Украине, — считает СЕО 1991 Open Data Incubator Денис Гурский. — Думаю, в Украине банковская сфера является наиболее реформированной с точки зрения качества открытых данных. И сегодня уже очевидно, что банки не могут существовать без каких-либо внешних сервисов и взаимодействия со стартапами".

Финтех-стартапы США и Украины

По данным исследования, которое заказала Европейская Комиссия, оборот европейского рынка открытых корпоративных данных уже составляет 500 млн евро и будет расти.

В США открытые банковские данные уже помогли некоторым финтех-стартапам вырасти в компании с многомиллионными оборотами и оценочной стоимостью в сотни миллионов долларов.

Betterment

Привлеченные инвестиции: 267 млн долл

Годовой доход: 12 млн долл

Штаб-квартира: Нью-Йорк

Betterment использует API агрегатора Plaid для того, чтобы интегрировать банковские счета клиентов и давать им возможность покупать ценные бумаги. Клиенты Betterment торгуют активами биржевых фондов с использованием автоматизированных алгоритмов, а не консультантов, как в других компаниях.

Credit Karma

Привлеченные инвестиции: 367,8 млн долл

Годовой доход: 20 млн долл

Штаб-квартира: Сан-Франциско

Credit Karma использует банковский API агрегатора Yodlee, чтобы интегрировать банковские счета клиентов и оценивать их кредитоспособность. Credit Karma является самой известной из платформ, которая предоставляет своим пользователям более миллиарда бесплатных кредитных рейтингов.

Также Credit Karma стала финансовым помощником для потребителей. Она позволяет им получить выплаты, о которых они давно забыли: необязательные чеки, старые банковские счета, страховые и налоговые выплаты.

Wisely

Привлеченные инвестиции: 11 млн долл

Годовой доход: 4 млн долл

Штаб-квартира: Анн-Арбор, Мичиган

Wisely — мобильное приложение, которое генерирует советы относительно покупок и питания на основе данных транзакций пользователей. Приложение также дает возможность пользователям управлять личными финансами.

Clarity Money

Привлеченные инвестиции: 13,5 млн долл

Годовой доход: 5 млн долл

Штаб-квартира: Нью-Йорк

В приложении можно снизить счета, отменить счета, которые не используются, переводить деньги, открыть сберегательный счет и получить кредитный счет.

В Украине пока нет стартапов, бизнес которых основан на применении открытых банковских данных. Финтех-стартапы можно пересчитать на пальцах.

MobiPay — мобильный кошелек для оплаты смартфоном, переводов и платежей с банковских карт. Kuna — биржа криптовалют. PaymentWall — глобальная платформа для электронных платежей. Moneyveo — сервис онлайн-кредитования. Finline — онлайн-сервис подбора кредитных карт и кредитов.

Portmone — электронная платежная система. Taplend — сервис онлайн-кредитования. Uapay — онлайн-сервис мгновенных денежных переводов.

Туманное будущее финтеха Украины

Финтех-эксперт Юрий Чайка одной из главных проблем отрасли называет отечественное законодательство. "Инвесторы не хотят вкладывать деньги в украинские компании. Причины — закрытость и запутанное регулирование финансового сектора, сложность получения лицензий", — рассказывает он.

По словам эксперта, с одной стороны, банки не готовы отдавать данные, а с другой — из-за нехватки денег они не могут покупать дорогие финансовые решения, инвестировать в разработку, вкладывать в инфраструктуру.

Комментируя перспективы инкубационной программы, эксперт утверждает, что банки Украины еще не готовы открывать данные, поэтому стартапам пока сложно строить решения на базе открытых данных этих учреждений.

Не менее пессимистичен и сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

"К сожалению, я не очень верю в финтек-стартапы в Украине. В нашей стране и банкам-то сложно работать, а для стартапов нужно, чтобы существовали венчурные фонды, потенциал для продажи или выхода из бизнеса. Все в очередной раз упирается в экономику, с которой в нашей стране не очень. Если есть светлые идеи, нашим бизнесменам нужно делать бизнес за границей".

Намного более оптимистично настроен управляющий партнер фонда AVentures Capital Андрей Колодюк. Хотя успех финтех-стартапов он связывает в первую очередь с развитием блокчейна и рынка криптовалют.

"Мировой тренд — финтех, блокчейн-стартапы, компании в смежных отраслях. Я верю в успех подобных проектов, в том числе в Украине", — говорит он.

Его коллега, исполнительный директор украинской Ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Ольга Афанасьева, считает, что направление, на которое ориентирована инкубационная программа, очень горячее, поэтому скоро в отрасли финтех появится много компаний.

"Коллаборация между банками и финтех-стартапами находится в активной фазе. Двум сторонам наконец удалось пережить взаимные опасения и признать взаимовыгоду от симбиоза", — объясняет Афанасьева.

Согласно исследованию PwC за 2017 год, около 82% финучреждений планируют увеличить количество партнерств с финтех-компаниями в ближайшие три-пять лет. Почти каждый банк Европы имеет свой акселератор или инкубатор.