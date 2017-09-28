Депутати проти Гройсмана: хто виграє війну за пенсійну реформу

Парламентарі внесли більше двох тисяч правок до законопроекту пенсійної реформи, яку розробляв Кабмін. Як змінився документ, і чому прем'єр-міністр і міжнародні кредитори незадоволені.(Рос.)

2151. Именно столько поправок внесли депутаты к законопроекту Кабмина о пенсионной реформе. К той самой пенсионной реформе, из-за которой премьер Владимир Гройсман обещал уйти в отставку, если она будет провалена.

Накануне документ прошел профильный парламентский комитет: там частично учли правки нардепов и рекомендовали документ ко второму чтению. Вскоре он будет вынесен на рассмотрение в Раде.

Вместе с тем депутатский вариант реформы уже раскритиковали международные партнеры Украины — Всемирный банк и МВФ.

Кредиторы настаивают: в случае принятия документа с предложенными правками Украина не сможет сбалансировать бюджет и страну ждет очередной кризис в госфинансах.

Ранее Гройсман также заявлял, что депутаты внесли в документ много "вредных" правок, которые могут "уничтожить закон".

ЭП выясняла, что кардинально хотят поменять депутаты в законопроекте о пенсионной реформе и как это повлияет на украинцев пенсионного и предпенсионного возраста.

Реформа глазами депутатов

Депутаты хотят существенно "смягчить" пенсионную реформу. Именно такой вывод напрашивается после изучения двух тысяч с лишним правок.

Что именно они предлагают?

Первое. Депутаты не согласны с предложением Кабмина повышать пенсионерам из горных городов пенсии на 20% от прожиточного минимума (1684 грн, — ЭП). Они предлагают сохранить привязку такого повышения именно к размеру пенсии (от 1312 до 10 740 грн).

Именно привязка к размеру пенсии при планируемой индексации сулит более быстрые темпы повышения.

Второе. Сохраняется право досрочного выхода на пенсию для журналистов.

Третье. Депутаты против отмены спецпенсий для военнослужащих и чернобыльцев. Размер пенсий этой категории пенсионеров рассчитывается по специальной формуле. Так, средняя выплата пенсии для чернобыльцев составляет сейчас около 3,6 тыс. грн.

Четвертое. Добавляется следующее условие: начиная с 1 января 2028, при наличии 40 и более лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Пятое. Нардепы предлагают расширить список льготников, которые вправе рассчитывать на пенсии по возрасту и за выслугу лет. В этот список хотят добавить женщин, которые воспитали 5 и более детей, и работают в сфере сельскохозяйственного производства.

Шестое. Предлагается зачислять в страховой стаж украинцев следующие периоды:

- предпринимательскую деятельность на условиях упрощенной системы налогообложения с января 1998 по 30 июня 2000 и 1 с июля 2000 до 31 декабря 2017;

- декрет с 1 января 2004 по 30 июня 2013;

- отпуска по уходу за ребенком до 6 лет с 1 января 2004;

- военную службу по 31 декабря 2017;

- годы учебы в ВУЗах на стационаре, а также учебу в аспирантуре и докторантуре.

Седьмое. Индексацию пенсий будут утверждать депутаты, а не Кабинет министров.

Восьмое. Запуск накопительной пенсионной системы с 1 января 2019 года. До 1 июля 2018 года депутаты обязывают Кабмин создать все необходимые институты для ее запуска.

Девятое. Депутаты убирают правку правительства о повышенных ставках ЕСВ (на 7% и 15%) по спискам опасных и вредных профессий. Суть этой правки в том, чтобы предприятия с вредными условиями труда платили повышенную ставку.

Десятое. Поручить Кабмину с 1 января 2018 года платить единый социальный взнос за студентов-бюджетников, которые учатся на стационаре, а также аспирантов и докторантов.

Что беспокоит Всемирный банк

Депутатские правки вызвали беспокойство у двух основных кредиторов — МВФ и Всемирного банка. Последний написал премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором раскритиковал часть из них.

Во-первых, ВБ смущает отсутствие четких правил индексации в 2019-2020. Это делает индексацию зависимой от электоральных настроений и грозит фискальными рисками.

Во-вторых, Всемирный банк не устраивает временная социальная помощь неработающим гражданам, которые достигли 60-лентего возраста.

"Она не зависит ни от каких доходов и по сути искажает стимулы к работе, так как назначается лишь тем, кто достигает возраста 60 и не имеет достаточного стажа", — поясняет собеседник ЭП во Всемирном Банке.

То есть, согласно редакции законопроекта ко второму чтению, если вам 60, вы не работали, и на момент выхода на пенсию у вас 20 лет стажа, то вам дадут минималку. А если вы на момент выхода на пенсию работаете и у вас 25 лет стажа, что даёт право на выход в 60 в 2018, то получите меньше "минималки".

В-третьих, ВБ не согласен с новыми расходами на уплату ЕСВ за студентов-бюджетников. "У нас их более 700 тысяч. Соответственно — это более 6 млрд в год. Это ни с кем не обговаривалось. И почему только за бюджетников?", — возмущается собеседник.

В-четвертых, зачисление учебы в стаж без каких-либо ограничений также не конструктивно. Это, считают в ВБ, существенно нивелирует идею коридора пенсионного возраста. А в сочетании с правкой о том, что при 40 лет стажа выход на пенсию разрешен в любом возрасте, создаёт риски, что эта реформа ни к чему фискально не приведет.

Также ВБ против запуска накопительного уровня пенсионной системы с 2019 года. Аргумент кредитора — это слишком быстро, за год Украина не успеет подготовиться.

Студенты, упрощенцы и скелеты в шкафу

В Минсоцполитики на депутатские предложения отреагировали сдержанно, но спорные моменты все же есть.

"В случае со страховым стажем: если мы ставим вопрос об его увеличении с 1 января 2018 года, то нужно повынимать скелеты со шкафов", — говорит министр социальной политики Андрей Рева.

Например, говорит он, женщинам в декретном отпуске до 2004 года и с 2013 засчитывали декрет как стаж, а в промежутке — нет. С предпринимателями похожая история — с1998 года по 2000 учет по уплате страховых взносов не велся.

"С 1 июля 2000 до 31 декабря 2017 они платили столько, сколько говорил закон, а закон говорил, что единый налог устанавливается местными советами. Как считать эти периоды?", — апеллирует министр.

Сейчас предлагается считать стаж по факту уплаты. Платил — месяц себе зачислил. По словам Ревы, на стабильность Пенсионного фонда прямо сейчас это не повлияет, так как эти люди выйдут на пенсию только через 20-25 лет.

Вопрос уплаты ЕСВ за студентов-бюджетников, по его словам, нужно дополнительно согласовать.

"Я согласен с тем, чтобы государство платило, но изменения нужно вносить не в законодательство о пенсионном обеспечении, а в закон об общеобязательном государственном страховании, чтобы определить именно эти категории плательщиками. И расходы, которые повлечет такое решение — 6 млрд грн — действительно повлияют на бюджетную дисциплину", — добавил министр.

По его словам, этот вопрос не согласован, в том числе с Минфином.

В свою очередь, опрошенные ЭП эксперты считают, что поддержка отдельных категорий населения таким образом вполне возможна.

"Зачисления соответствующих периодов в стаж объясняется тем, что сегодня расчет срока стажа отличается для разных категорий лиц. Так получилось из-за изменений законодательства. Например, до 2004 года обучение в вузах учитывали как стаж, а потом произошла смена законодательства. Поэтому те, кто учился до 2004 года, имеют более длительный период стажа, чем те, кто учился позже", — говорит ведущий научный сотрудник/координатор проектов Института экономических исследований и правовых консультаций Александра Бетлий.

С 2004 года, напоминает она, студентам разрешили добровольно уплачивать взносы, однако этой возможностью особо никто не воспользовался.

"У нас страховая пенсионная система, и уплата страховых взносов — обязательное условие участия в ней. Дальше государство должно решать, какую демографическую или социальную политику оно собирается проводить и, в зависимости от этого, платить страховые взносы из госбюджета за ту или иную категорию граждан", — объясняет замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Например, для стимулирования рождаемости — за женщин в декрете или за тех, у кого 5 и более детей. Важно, чтобы при этом взносы для расчета будущей пенсии суммировались с теми, которые платит за себя сама женщина или работодатель в случае, если она продолжает работать.

Государство может также принять решение платить взносы за тех, кто ухаживает за родственником с инвалидностью. "В любом случае это должна быть осознанная государственная политика, которая должна ставить перед собой конкретные измеримые цели (повышение рождаемости, снижение количества неприсмотренных людей с инвалидностью и т.п.). А взносы — это просто один из многих бюджетных инструментов достижения целей такой политики", — добавляет эксперт.

Еще один спорный момент — индексация. "Индексация должна быть автоматической. Если оставить индексацию пенсий на усмотрение депутатов, то она будет поставлена в зависимость от политического цикла, наличия или отсутствия коалиции, от того, кто будет при власти и т.п. Это неприемлемо, индексация пенсий должна оставаться вне политики", — говорит Репко.

По словам Ревы, вопрос индексации требует дополнительного согласования.

Что же касается введения накопительной пенсионной системы с 2019 года, Кабмин тут категорически не согласен. Появление этой поправки — результат раскола парламентариев и экспертной среды на противников и сторонников оперативного введения накопительного уровня пенсионной системы.

ЭП уже писала о том, что соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте. Он конкурирует с правительственным вариантом пенсионной реформы.

Сегодня у Кабмина нет ответа на вопрос "Что и как копить?". Проблема в том, что в накопительный уровень можно отдавать часть ЕСВ (но в условиях дефицита бюджета Пенсионного фонда это невозможно), или же вводить дополнительные взносы (а это предусматривает повышение налоговой нагрузки).

По информации издания, Минсоцполитики консультировался с государственной фискальной службой по этому поводу, запрашивал информацию для изучения, но пока нет конкретики. В Минфине говорят: будет 2019 год — будем думать.

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Кабмин рассчитывает на то, что депутаты рассмотрят пенсионную реформу во втором чтении в начале октября, на следующей пленарной неделе.

С ней связано сразу несколько очень важных моментов.

Во-первых, с учетом пенсионной реформы рассчитан проект бюджета на 2018 года. Если она не будет принята, бюджет придется пересчитывать.

Во-вторых, она очень важна для МВФ, ее принятие — принципиальное условие для продолжения сотрудничества Украины с кредитором.

В-третьих, на фоне негативных новостей о ходе реформ в Украине пенсионная реформа позволит правительству сохранить свое "реформаторское лицо". Если она не будет принята сейчас — с учетом будущих выборов она может быть не принята вообще.