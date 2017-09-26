Ера партнерства людини і машини: яким буде світ до 2030 року

Роботи вийдуть за межі заводів, кількість невідомих зараз професій сягне 85% від загальної кількості, а технології віртуальної і доповненої реальності змішають фізичний і віртуальний світи. До чого готуватися?(Рос.)

Роботы выйдут за пределы заводов, искусственный интеллект сможет учиться на собственном опыте, а технологии виртуальной и дополненной реальности смешают физический и виртуальный миры.

К 2030 году число неизвестных сейчас профессий составит около 85% от общего количества профессий. Четыре важнейшие технологии через 13 лет изменят мир до неузнаваемости. Как это произойдет, и к чему готовиться людям?

Они изменят мир так, как интернет

В 2017 году Dell Technologies заключила партнерство с Институтом изучения будущего (Institute for the Future, IFTF), чтобы выяснить, как новые технологии изменят ближайшее десятилетие и как повлияют на общество и работу.

IFTF опирался на собственные многолетние исследования, углубленные интервью с ключевыми стейкхолдерами из бизнеса, учеными, экспертами со всего мира.

Исследователи напоминают, как развивался и какую роль в жизни людей играет интернет. Сначала люди недооценивали темп, с которым он распространился по всему миру и какое влияние оказал на изменения в бизнесе и культуре.

Прошло восемь лет с тех пор, как журналист Оливер Бьюкмен написал: "Большинство из нас еще не успели обратить внимание на произошедшее, но интернет из занятной новинки превратился в фон, основу повседневной жизни".

Сегодня новые технологии также кажутся просто чем-то любопытным и необычным. Однако они, как и интернет, уже входят в повседневную жизнь.

Искусственный интеллект (AI), дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR), домашние роботы, облачные технологии в ближайшее десятилетие помогут решить проблемы, которые ранее казались неразрешимыми. Они повысят свою продуктивность и помогут удовлетворять базовые человеческие потребности.

Однако есть и другая сторона медали. Многим организациям и людям придется "на ощупь" ориентироваться в мутных водах грядущих технологических волн.

По данным исследования, 45% из 4 тыс опрошенных руководителей не знают, как будет выглядеть их индустрия через три года. 73% из них считают, что должны становиться более "цифровыми", чтобы добиться успеха в будущем.

Робототехника

На протяжении десятилетий роботы выполняли задачи, которые люди не должны были выполнять или не хотели этого делать.

Роботы надежнее, чем человек, когда речь идет о рутинных задачах. Роботы уже работают на японских автозаводах по 30 дней без перерыва.

Роботы обходятся дешевле. Перенос производства в офшор или в зону с менее развитой экономикой и более дешевой рабочей силой позволяет экономить до 65% затрат на оплату труда, а внедрение роботов — до 90%.

В китайской провинции Гуандун инвестируют более 150 млрд долл во внедрение роботов в производство, а в Великобритании и в США, согласно исследованию PwC, к началу 2030-х годов люди уступят роботам более трети профессий.

Современные разработки в сфере науки, техники и коммуникаций привели к "новой промышленной революции" или "второй эре машин". В результате уже сейчас бизнес пересматривает целые наборы рабочих мест, поскольку автоматизация вытесняет и обесценивает человеческий труд.

Исследователи утверждают: благодаря коммерческому успеху внедрение роботов будет выходить за пределы производственных заводов и рабочих мест.

Семейные роботы, роботы-побратимы и гражданские роботы станут обычным делом, поскольку глубокое обучение улучшает способности этих устройств сопереживать и рассуждать. Недавно Google выиграла патент на создание персонализированных роботов-рабочих.

Хотя есть определенные нормативные, юридические и культурные препятствия, интеграция роботов в жизнь будет продолжаться в течение следующих 15 лет.

Искусственный интеллект и машинное обучение

AI прошел долгий путь становления: с 1956 года, когда нобелевский лауреат Герберт Саймон разрабатывал одну из первых программ искусственного интеллекта, до 1997 года, когда шахматный компьютер Deep Blue победил Гарри Каспарова, действующего чемпиона мира по шахматам.

Машины становятся умнее и быстрее, они справляются со все более сложными задачами. AI-технологии уже используют примерно 1,5 тыс американских компаний. Это менее 1% из всех крупных и средних компаний. Преимущественно они работают с финансами, аналитикой, распознаванием данных и изображений.

В отчете за 2015 год Bank of America Merrill Lynch подсчитал, что рынок AI будет расти до 153 млрд долл в течение следующих пяти лет. Из этой суммы 83 млрд долл придется на рынок роботов и 70 млрд долл — на системы, основанные на AI.

По мнению эксперта Мишеля Чжоу, AI пройдет три стадии развития.

Первая — интеллектуальные алгоритмы распознавания. На этой стадии разрабатываются алгоритмы для распознавания схем, моделей, шаблонов, паттернов. Это так называемый распознающий интеллект. Вторая — когнитивный интеллект, машина способна делать выводы. Третья — "виртуальные люди".

Сейчас, говорит Чжоу, человечество пребывает на первой стадии. Ко второй оно приблизится к 2030 году, если технологии будут прогрессировать так же быстро.

Сегодня AI применяется в простых и сложных приложения — от автономных транспортных средств до Apple Siri. Очередной шаг вперед показала программа Libratus, созданная в Университете Карнеги-Меллона. В феврале 2017 года программа выиграла 2 млн долл у профессиональных игроков в покер.

Покер — это игра, где участники принимают решения, не обладая всей необходимой информацией. Победа в покере AI говорит о том, что искусственный интеллект научился принимать эффективные решения в условиях нехватки объективных данных. Такая возможность обладает крайне высокой ценностью, например, во время оценки рисков на бирже или на переговорах.

Более того, теперь машины могут учиться на своем опыте и делиться этим опытом с другими программами и роботами. Однако прогресс AI создает и новые проблемы. Полемика вокруг того, кто или что несет моральную ответственность за принимаемые машинами решения, будет только нарастать.

Виртуальная и дополненная реальность

Между VR и AR существует простое различие. VR блокирует физический мир и переносит пользователя в имитируемый мир, тогда как AR создает цифровой слой поверх физического мира. Несмотря на различие, обе технологии представляют собой фундаментальный сдвиг в модели представления информации.

Для СМИ развитие этих технологий имеет особое значение. Так, руководитель лаборатории изучения медиа IFTF Тоши Хоу противопоставляет "эмпирические" медиа традиционным, где есть журналисты, операторы, редакторы.

Причем первые будут проигрывать вторым, ведь технологии VR и AR со временем позволят человеку задействовать не только зрение и слух, но и другие сенсорные системы — тактильную, обонятельную и вкусовую.

"Эмпирический интернет" и образы виртуальной реальности помогут людям четче планировать сценарии своих действий и последствия от этих действий. Эксперты института IFTF считают, что пользователи разовьют эмпатийные навыки, вопреки расхожему мнению, что из-за технологий человек становится более черствым.

Моделирование с поддержкой VR позволит погружать людей в альтернативные сценарии, готовить к будущим ситуациям. Это расширит возможности интернета благодаря смешению физических и виртуальных миров.

Что будет дальше

Рынок труда и дальше будет переформатироваться.

Во-первых, к 2020 году фрилансеры займут около половины американского рынка.

Во-вторых, появятся новые профессии.

В-третьих, изменится подход к образованию. Через 10-15 лет будет цениться не столько объем полученных знаний, сколько способность находить знания.

В-четвертых, технологии VR и AR изменят подходы к освоению профессий. Они позволят собирать данные и моделировать разные варианты решения задач.

"Работник будущего сможет надеть AR-шлем, чтобы получать виртуальные запросы и проводить реальные физические манипуляции, чтобы выполнить эти запросы", — так описывает рабочий процесс из 2030 года управляющий партнер венчурного фонда Presence Capital Амит Махаджан.

По данным исследования "Влияние возникающих технологий на общество и работу в 2030 году". Institute for the Future, Dell Technologies