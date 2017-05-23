Безвіз уже скоро. Як зміняться правила страхування і де придбати поліс

Скасування візового режиму з Євросоюзом спричинить зміну правил страхування для мандрівників. Які страховки потрібні і де їх купити? (Рос.)

Отмена визового режима с ЕС влечет за собой изменения правил страхования для выезжающих за рубеж. Сейчас наличие страховки является обязательным условием при получении визы. Однако после введения безвизового режима отказываться от страховой защиты путешествующим украинцам не стоит.

Во-первых, есть категории граждан, которым для выезда за рубеж страховка все же понадобится. Это украинцы, выезжающие на учебу или работу, и путешественники, которые будут оформлять визу из-за отсутствия биометрического паспорта.

Во-вторых, без страховки не обойтись украинцам, которые покупают путевки у туроператоров.

"По закону "О туризме" страхование туристов обязательное. Ни одна компания не отправит своего клиента за границу без страхового полиса или без получения подтверждения, что такой полис у туриста уже есть", — говорит председатель правления Европейского туристического страхования Мирослав Бойчин.

Относительно туристов, которые путешествуют самостоятельно, есть нюансы.

С одной стороны, при безвизовом режиме перестает действовать визовый кодекс ЕС, где прописано обязательное наличие визы. После отмены виз отменяется и действие кодекса. В Госпогранслужбе Украины пояснили, что для пересечения границы с ЕС нужен только биометрический паспорт и финансовое обеспечение.

Финансовым обеспечением могут быть банковская гарантия, дорожные чеки, наличные, средства на банковских счетах. Страховки в перечне документов нет.

С другой стороны, с 1994 года действует закон "О порядке выезда из Украины и выезда в Украину граждан Украины".

В нем обозначено, что "с целью создания условий, гарантирующих возмещение гражданину Украины расходов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами во время пребывания за границей, гражданин Украины должен быть застрахованным".

"Наличие страхового полиса является обязательным для всех граждан Украины, выезжающих за рубеж согласно нашему законодательству, а не только правилам въезда, установленным иностранными государствами", — поясняет Бойчин.

Другой вопрос — контролируется ли исполнение этих норм. На практике — почти никогда. Мнения экспертов, кто должен проверять страховки у туристов, разнятся.

"Наличие полисов должны контролировать госорганы Украины. В аэропортах — сотрудники авиакомпаний при регистрации на рейс. Для этого нужна система учета и верификации полисов в единой базе для минимизации использования поддельных и недействительных полисов", — считает глава комитета Лиги страховых организаций Украины по вопросам туристического страхования Галина Ким.

По ее мнению, необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос электронных полисов. В частности, они должны быть оснащены QR-кодами для контроля их наличия с экранов смартфонов или планшетов.

Есть также мнение, что контролем должна заниматься принимающая сторона. "Такой контроль — это проблема государств, куда едут наши граждане. Возможны проверки на границе, в аэропорту и просто внутри страны", — считает глава наблюдательного совета СК "ВУСО" Александр Шойхеденко.

"Ни одно государство не заинтересовано в том, чтобы оплачивать лечение иностранцев, поэтому контроль со стороны стран ЕС за наличием страховых полисов, как мы ожидаем, будет строгим", — говорит Бойчин.

Пока этот вопрос открыт, некоторые не особо сознательные туристы могут пытаться пересечь границу без страховки. Однако страховые компании признают: количество украинцев, которые ответственно подходят к выбору страховки, растет.

Одна из причин — опыт. Сами туристы или их друзья уже столкнулись с европейской медициной и оценили преимущества страховок. Либо же были вынуждены платить за лечение, потому что купленная вслепую страховка не покрыла расходов.

"Как показывает наша практика, первый опыт проблем со здоровьем за границей и самостоятельной оплаты медицинских счетов надолго отбивает у туристов желание путешествовать незастрахованными", — говорит Бойчин.

Цена вопроса — несколько сотен гривень за поездку. Например, при получении визы в страны шенгенской зоны обязательным является наличие страховки с покрытием 30 тыс евро. Страховка на неделю с таким покрытием стоит 150-200 грн.

Пользуются популярностью долгосрочные договоры с ограниченным сроком пребывания за границей: например, годовой договор на 30 дней. Такой продукт выгодно покупать туристам, которые путешествуют минимум дважды в год.

Если турист заключает годовой договор со сроком пребывания в странах шенгена 30 дней, тогда ему придется выложить 500-700 грн. Удешевить полис можно за счет франшизы — суммы, которую турист должен будет оплатить самостоятельно.

Если турист согласен при наступлении страхового случая самостоятельно оплатить услуги на 50 евро, а страховая компания покроет то, что нужно будет оплатить свыше этой суммы, тогда годовой полис будет стоить 150-200 грн. Однако риск заплатить почти 1 500 грн при экономии 350-500 грн довольно сомнительный.

Страховка на неделю без франшизы с покрытием "весь мир" обойдется в 250-400 грн, а годовой полис со сроком пребывания 30 дней — 750 грн и выше.

Правда, эти расценки касаются пассивного отдыха. Такие полисы не покроют страховые случаи, которые произошли при катании на лыжах или во время дайвинга. Если путешественник запланировал активный отпуск, нужно предупредить об этом страховую компанию и включить в договор соответствующие риски.

Это, безусловно, повлияет на стоимость полиса. Например, полис на неделю в страны шенгена с покрытием рисков активного отдыха будет стоить 300 грн, страхование таких рисков по всему миру — 600 грн. Годовые полисы будут стоить более 1 тыс грн и более 2 тыс грн соответственно.

Удешевить полис можно, исключив из него нехарактерные для поездки риски. Например, нет смысла включать горнолыжный спорт в перечень рисков, если турист планирует исключительно морской отдых.

При покупке страховки для выезжающих за рубеж нужно также обращать внимание на другие условия договора. Страховщик может устанавливать лимиты на определенные виды услуг. Как правило, лимиты существуют на оказание стоматологической помощи или на время пребывания в стационаре.

В то же время могут быть и приятные дополнения: компенсация услуг телефонной связи со страховщиком, консьерж-поддержка, предоставление услуг технического ассистанса при путешествии на собственном автомобиле.

Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию туристов, медицинские расходы, 2016 год

Стра­ховая компа­ния­ Пре­мии­, млн грн Выпла­ты, млн грн Уро­вень выпла­т, % Доля рынка, % "PZU Украина" 94,67 28,93 30,60 12,98 "Европейское туристическое страхование" 78,85 32,28 40,90 10,81 "ВУСО" 71,32 16,96 23,80 9,78 "Кремень" 45,74 14,14 30,90 6,27 "Провидна" 33,62 6,42 19,10 4,61 СГ "ТАС" 30,73 5,31 17,30 4,21 "Укрфинстрах" 26,84 17,38 64,80 3,68 "Княжа" 24,39 3,88 15,90 3,34 "Перша" 22,82 12,67 55,50 3,13 "АХА страхование" 21,28 9,03 42,40 2,92

Источник: отраслевой журнал Insurance Top

В ассистирующих компаниях подсчитали: в 2016 году чаще всего обращались за помощью украинские туристы из Болгарии.

"В Болгарии популярны детские лагеря. Если диагностировали ОРВИ у одного ребенка, то с большой вероятностью заболеет большая часть группы", — говорит менеджер международного ассистанса "Корис Украина" Марина Павлиенко.

Самые распространенные болезни — простудные заболевания и вирусные инфекции. На втором месте — травматология и хирургия.

Также за помощью обращаются туристы из Польши, Германии и Испании. Круглый год поступают обращения из Таиланда, Турции, США, Израиля, Италии и Австрии.

"Из приморских курортов обращаются с ОРВИ, отитами, травмами, солнечными ожогами. Из стран горнолыжного туризма поступают сотни звонков по поводу травм. Из стран, где работает система all inclusive, а также из стран кулинарного туризма часто получаем обращения по гастроэнтерологии", — перечисляет Павлиенко.

"В Греции распространены случаи контакта с морским ежами", — вспоминает начальник управления партнерских продаж СК "ИНГО Украина" Юлия Стешенко.

Страховые компании предупреждают: если турист покупает долгосрочный договор, он должен самостоятельно контролировать количество дней пребывания за границей. Если количество дней пребывания закончится раньше, чем срок действия договора, то страховая компания откажет туристу в оказании услуг.

Действительность полиса на момент организации помощи застрахованным определяет ассистирующая компания.

"При проверке полисов с ограничением дней поездки для нас важно знать дату выезда из Украины. Эту дату мы проверяем, запрашивая у застрахованных копии паспортов с отметками о пересечении границы либо копии билетов. Если полис действует определенное количество дней за весь период договора страхования, мы запрашиваем копии всех страниц загранпаспорта", — поясняет Павлиенко.

Однако в некоторых случаях определить срок пребывания за границей невозможно.

"Отметки о пересечении границы могут не ставить владельцам "карты поляка", документа о постоянном месте жительства, лицам с двойным гражданством. Также это касается тех, кто путешествует в США, Израиль, Турцию и во все безвизовые страны", — перечисляет руководитель отдела урегулирования убытков личного страхования СК "PZU Украина" Антон Горбаченко.

В таком случае ассистирующая компания не сможет гарантировать туристу оплату медицинских услуг, но поможет собрать документы для получения возмещения в страховой компании после возвращения в Украину.

Основанием для компенсации станут страховой полис, паспорт, медицинское заключение, чеки, справка погранслужбы с датами пересечения границы.

"Получить такую справку несложно, но это занимает время. Получать ее должен сам турист: на запросы страховой компании служба отвечает, что справка выдается исключительно собственнику такой информации", — поясняет Горбаченко.

Однако выход есть. "Туристу стоит оформлять страховой полис, срок действия которого равняется времени пребывания за границей. Самый простой вариант — покупать полис каждый раз при выезде за границу или оформлять готовую страховку для частых поездок", — рассказывает Горбаченко.

После введения безвизового режима страховщики ожидают роста популярности других страховых продуктов для туристов.

"Возрастет спрос на страхование финансовых рисков невозможности совершения поездки, так как многие туристы будут бронировать билеты и места проживания без участия турагентств, и обратиться по поводу возврата средств будет не к кому.

Необходимо урегулировать и вопрос покрытия страхованием депортации в случае нарушения режима пребывания в странах с безвизовым режимом", — считает Ким.

Виктория Руденко, журналист FinClub