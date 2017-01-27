Всі розділи
Укр / Рус
Слон у посудній лавці. Як держава стала такою великою на банківському ринку

Слон у посудній лавці. Як держава стала такою великою на банківському ринку

ЕП вирішила проілюструвати, як росла роль держави в банківській системі протягом 2014-2016 років.
П'ятниця, 27 січня 2017, 14:00 - Роман Кириченко, Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
getbg.net

Фінансова криза, яка почалась в Україні три року тому, суттєво змінила "рельєф" банківської системи, яка традиційно була найбільш розвинутим фінансовим сектором країни.

Революційна зміна влади, втрата частини території та війна стали поштовхом до глобальних змін у банківській системі країни.

На початку 2014 року в Україні було зареєстровано 180 банків, а зараз їх лише 96. Постраждали навіть системоутворюючі банки, такі як Дельта-банк, або Приватбанк.

Абсолютну більшість банків, куди входила тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів, чекала ліквідація. Більше того, на момент визнання неплатоспроможними банки були фактично порожніми і повернення вкладів їх клієнтам дорого обходиться державі дотепер.

Але ключовою тенденцією розвитку банківської системи у цей час було збільшення частки державного капіталу у банківському секторі. Цей процес спостерігався протягом усього часу після Майдану, а націоналізація Приватбанку стала його кульмінаційною точкою.

ЕП вирішила проілюструвати, як росла роль держави в банківській системі протягом 2014-2016 років.

Активи

Нині державними можна назвати тільки сім банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Розрахунковий центр, Український банк реконструкції та розвитку, неплатоспроможний Родовід банк та націоналізований наприкінці 2016 року Приватбанк. Це навіть не десята частина від чисельності усіх діючих банків в Україні. Однак три з них — Ощадбанк, Укрексімбанк та Приватбанк — є лідерами за обсягом активів, які в сукупності складають 578 млрд гривень.

На графіку нижче видно, що сумарний обсяг активів банків у гривнях протягом 2014-2016 років лишився приблизно на тому ж рівні. У 2017 році частка держбанків в загальній сукупності активів суттєво зросла, однак і до цього року частка держбанків росла.

Активів, тисяч гривень

Кредити

Однією з найбільших проблем ліквідованих банків було те, що вони фактично не виконували одну з головних своїх функцій — перерозподіл грошей в економіці. Часто вони використовували вкладені гроші для фінансування інших компаній своїх власників, тобто інсайдерів.

Про цю проблему останнім часом говорять багато через ситуацію з Приватбанком. Проблема державних банків в свою чергу в тому, що більшість їх кредитів фактично неробочі, оскільки видавались за політичними домовленостями.

Кредитів, тисяч гривень

З графіку нижче видно, що відносну стабільність держбанкам забезпечували кредити юридичних осіб.

Депозити

Частка депозитів у держбанках постійно росла протягом 2014-2016 років, а з націоналізацією "Привату" вона стала більшою, ніж у всього приватного сектора.

Депозитів, тисяч грн

Таким чином, протягом 2014-2016 років роль держави у банківській сфері зросла до такої, що тепер її можна назвати монопольною. І це не дуже добре — український досвід показує, що владі краще не довіряти банківські установи, оскільки недбале управління ними призводить до значних збитків для держави. 

банки Приватбанк
Матеріали за темою
Як Deutsche Bank змусив зникнути $462 млн збитків 26 січня 2017, 15:00
Банкіри прогнозують поступове зниження кредитних ставок 26 січня 2017, 13:32
"Ідея Банк" розмістить облігації на 200 мільйонів гривень 25 січня 2017, 16:20
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.98.125.---burguin0827.01.2017 23:32
Выводы у вас атас конечно.
"роль держави у банківській сфері зросла до такої, що тепер її можна назвати монопольною. І це не дуже добре — український досвід показує, що владі краще не довіряти банківські установи, оскільки недбале управління ними призводить до значних збитків для держави. "

Зато коммерческие банки в Украине все такие эффективные, полезные и работают на благо государства. История последних лет это и показала ага.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті