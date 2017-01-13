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Сім найбільш очікуваних гаджетів 2017 року

Сім найбільш очікуваних гаджетів 2017 року

ЕП вибрала сім найцікавіших пристроїв і зібрала думки інсайдерів про те, які характеристики матимуть ці апарати. (Рос.)
П'ятниця, 13 січня 2017, 14:30 - Всеволод Некрасов
dotekomanie.cz

2016 год не стал революционным в отрасли гаджетов широкого потребления.

Чуда не произошло: на рынке не появились прозрачные или гибкие смартфоны, технологии беспроводной зарядки по-прежнему очень далеки от идеала, а заряда аккумулятора, как и пять лет назад, не хватает на сутки интенсивного использования любого мобильного устройства.

Тем не менее, 2016-й стал годом кропотливой работы и ожесточенной конкуренции ведущих мировых производителей электроники. Медленно, но неизбежно этот процесс ведет к тому, что мобильная электроника становится мощнее, компактнее, красивее и дешевле.

Производители никогда не стесняются говорить о своих достижениях и планах. Минувший год не стал исключением. Он принес множество долгожданных и неожиданных анонсов гаджетов нового поколения.

ЭП выбрала семь самых интересных устройств и собрала мнения инсайдеров о том, какими характеристиками будут обладать эти аппараты. Это далеко не исчерпывающий список, а лишь попытка сфокусироваться на самых трендовых и захватывающих продуктах, предназначенных для широкой аудитории.

1. Часы Google Watch

 
Концепт часов Google Angelfish и Swordfish
smartwatchreviews.com

Джефф Чанг, менеджер по продукции Android Wear Google, в интервью The Verge подтвердил, что Google выпустит две модели "умных" часов и назвал время выхода на рынок — первый квартал 2017 года. Это будут первые часы, работающие на ОС Android Wear 2.0.

О том, что Google планирует создать две модели "умных" часов, стало известно еще летом 2016 года. Они проходили под кодовыми названиями Angelfish и Swordfish.

Устройства будут поддерживать виртуального помощника Google Assistant — искусственный интеллект, представленный на конференции Google I/O 2016.

Angelfish получат корпус диаметром от 42 до 46 мм. Часы будут оснащены LTE и GPS-модулем, пульсометром и смогут работать без привязки к смартфону. На боковой грани будет три клавиши. Средняя будет выполнять те же функции, что и кнопка "Домой". Назначение остальных двух пока неизвестно.

Swordwish — меньше и тоньше. Их дизайн похож на Pebble Time Round, но рамки вокруг дисплея будут намного уже. Часы получат одну физическую клавишу, а "железо" могут обделить модулями LTE, GPS и пульсометром.

Дата выхода — первый квартал 2017 года, примерная цена неизвестна.

2. Смартфон Galaxy S8

Концепт смартфона Galaxy S8
Концепт смартфона Galaxy S8
Концепт смартфона Galaxy S8
PHONEARENA.COM

Новой модели флагманского смартфона Samsung приписывают улучшенную основную камеру с разрешением 21 МП и фронтальную — 8 МП. Он получит 5,5-дюймовый Super Amoled-дисплей с разрешением 4K для работы с устройствами виртуальной реальности. Экран займет всю переднюю панель, кнопка Home исчезнет, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

В гаджет установят 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти. Возможно, будет голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay.

Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Дата выхода — середина апреля 2017 года, примерная цена — 900 долл.

3. Складываемый смартфон Galaxy X

Изображение складываемого смартфона, который Samsung запатентовала в Южной Корее
Изображение складываемого смартфона, который Samsung запатентовала в Южной Корее
businessinsider.com
 
Также компания Lenovo в июне 2016 года показала прототипы складываемого смартфона и планшета
androidpolice.com

Galaxy X — наиболее интригующий проект на рынке смартфонов. Если слухи правдивы, складываемый смартфон воплотит в себе новый форм-фактор, основанный на инновационной технологии гибких дисплеев.

Концепт складываемого телефона Samsung представила еще в 2013 году на выставке CES. В 2014 году тоже на CES компания на закрытом показе впервые продемонстрировала прототип такого телефона.

3 января 2017 года известный инсайдер Samsung @mmddj_china сообщил, что девайс поступит в продажу в третьем или четвертом квартале 2017 года. Однако источники Bloomberg и Korea Herald говорят, что презентация устройства состоится на Mobile World Congress в конце февраля 2018 года.

Вообще Galaxy X, согласно распространенной версии, представляет собой линейку из двух моделей смартфонов. Только одна из них будет складываться, как бумажник. Эта модель получит экран с диагональю 5 дюймов в стандартом режиме, но с возможностью "разворачивания" до 8 дюймов.

В ноябре 2016 года зарубежные СМИ сообщили, что Samsung запатентовала концепт складываемого смартфона.

Дата выхода — третий-четвертый кварталы 2017 года, примерная цена неизвестна.

4. Шлем виртуальной реальности HTC Vive 2

Шлем виртуальной реальности HTC Vive
Шлем виртуальной реальности HTC Vive
androidcentral.com

В конце 2016 года появилась информация, что компания HTC работает над вторым поколением шлема виртуальной реальности HTC Vive 2. Первое поколение считается наиболее продвинутым устройством среди конкурентов.

Ожидается, что HTC Vive 2 станет беспроводным шлемом, получит два дисплея каждый с разрешением по 4К и частотой 120 Гц. Сейчас каждый дисплей обладает разрешением 1080х1200 пикселей при частоте 90 Гц. Первое поколение шлема стоит 800 долл.

Дата выхода — 2017 год, цена неизвестна.

5. Смартфон iPhone 8

 
Один из концептов iPhone 8
technobuffalo.com

Каждый год мир полнится слухами о характеристиках iPhone нового поколения. Рынок еще не успел насытиться iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а именитые интернет-издания со ссылкой на инсайдеров уже перечисляют характеристики iPhone 8.

В этот раз СМИ утверждают, что Apple представит три модели iPhone 8. Каждая получит уникальный набор характеристик, которые существенно повлияют на цену гаджетов. Топовой модели iPhone 8 приписывают сплошной ОLED-дисплей без кнопки Home и разрешение 4К для использования смартфона в приложениях виртуальной реальности.

Как минимум один из десяти тестируемых компанией образцов iPhone 8 обладает экраном с закругленными краями. Apple не дают покоя показатели основного конкурента Samsung. Корейский производитель за первую половину 2016 года продал 13,3 млн шт S7 Edge — на 1,5 млн больше, чем S7.

Еще инсайдеры утверждают, что в новой линейке iPhone будут аппараты с диагональю экрана 4,7 дюйма, 5 дюймов и 5,5 дюйма.

Последние два года накануне каждой презентации СМИ упорно приписывают следующему поколению iPhone технологию беспроводной зарядки.

Английское издание Мirror утверждает, что в Apple "давно и усердно" работают над преодолением технических барьеров передачи энергии по воздуху. В 2017 году технология наконец появится в iPhone, говорят источники Мirror.

Интересным новшеством может стать сканер радужной оболочки глаза. Он должен повысить безопасность данных пользователя. Появление такого сканера предсказывает известный аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо. Его прогнозы в отношении Apple часто сбываются.

"Сердцем" гаджета станет процессор Apple A11. Оперативной памяти будет 3 ГБ и 4 ГБ в модели Plus, а также в зависимости от цены устройства 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти.

Дата выхода — первые две недели сентября 2017 года, примерная цена — от 649 долл.

6. Игровая консоль Xbox Scorpio

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер на выставке E3 2016 анонсирует беспрецедентную игровую консоль Xbox Scorpio
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер на выставке E3 2016 анонсирует беспрецедентную игровую консоль Xbox Scorpio
mic.com

Microsoft собирается "перегрузить" Xbox.

В июне 2016 корпорация пообещала выпустить в 2017 году в несколько раз более мощную консоль, чем Xbox One. Система получила название Xbox Scorpio, а ее "железо" позволит визуализировать игры в разрешении 4К и взаимодействовать с очками виртуальной реальности.

Xbox Scorpio получит GPU производительностью 6 терафлопс (у Xbox One — 1,2 терафлопса) и увеличенную до 320 Гбит/с пропускную способность памяти (у Xbox One — 68,3 Гбит/с для 8 Гбайт DDR3 и 192 Гбит/с — для 32 Мбайт ESRAM).

По словам главы отдела маркетинга Microsoft Аарона Гринберга, Xbox Scorpio разрушит стену между играми на ПК и консолях. Возможно, идет речь о том, что пользователь сможет купить игру и играть в нее и на ПК, и на консоли.

Кроме того, если Sony выпустила для своей консоли специальный шлем виртуальной реальности PlayStation VR, то Xbox Scorpio будет поддерживать различные сторонние устройства.

В западных отраслевых СМИ ходят слухи, что с помощью Xbox Scorpio можно будет играть в VR-версию Fallout 4. На Е3 2016 Bethesda анонсировала разработку Fallout 4 для устройств виртуальной реальности. Предварительно выход такой версии запланирован на июнь 2017 года.

Дата выхода — ноябрь-декабрь 2017 года, примерная цена — 600 долл.

7. Смартфон Surface Phone

Концепт Surface Phone
Концепт Surface Phone
w7phone.ru

В ноябре 2016 года гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о планах в 2017 году выпустить на рынок "самое передовое мобильное устройство". Сейчас смартфоны этой компании считаются аутсайдерами рынка.

В ноябре 2016 года известный блогер Эван Бласс опубликовал некоторые данные о Surface Phone и изображения концепта устройства. Смартфон выглядит тонким, 85% лицевой панели занимает дисплей диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2К. Авторизация пользователя будет происходить с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного в дисплее.

Устройство оснащено одним разъемом USB Type-C. Его внешний вид и форма выдержаны в стиле других продуктов линейки Surface. Гаджет получит процессор SoC Snapdragon 830 и камеру с разрешением 20 МП.

Сайт Nokiapoweruser утверждает, что Surface Phone выйдет в нескольких вариантах. Старшая версия получит 6 ГБ оперативной памяти, младшая — 4 ГБ.

Источники утверждают, что тайваньский производитель электронных изделий Pegatron уже получил заказ на производство Surface Phone. Стоит отметить, что Pegatron также занят в производстве iPhone, который дает заводу 60% выручки.

Дата выхода — конец 2017 года, примерная цена — 699-1100 долл.

техніка технології
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