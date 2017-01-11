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Ризикові хлопці. Коли банки повернуть кредити НБУ

Ризикові хлопці. Коли банки повернуть кредити НБУ

Середа, 11 січня 2017, 09:00 - Маргарита Ормоцадзе, для ЕП
УНІАН
Майже 90% виданого банкам рефінансування держава винна сама собі. (Рос.)

Одним из явных последствий национализации Приватбанка стала концентрация кредитного риска государства.

Объем рефинансирования, которое банки должны НБУ, в начале декабря 2016 года превышал 28,6 млрд грн. После вхождения государства в Приватбанк объем долгов по рефинансу, выданному находящимся в распоряжении государства банкам, превысил 25 млрд грн или более 87% всех средств, выданных банкам.

Что это значит, и какие еще тенденции происходят с рефинансированием?

Приватбанк банки НБУ кредити рефінансування
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Коментарі — 2
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IP: 62.80.172.---Grygorii Moroz13.01.2017 12:43
Перед "націоналізацією" Приватбанку Коломойський винен був НБУ 19 млрд гривень. І тут уряд "націоналізував" банк і повинен надрукувати 150 млрд!!!! гривень, щоб закрити диру. А що одержала в актив Україна від "націоналізації" Приватбанку? А хто поверне 19 млрд.? А хто буде платити за вкрадені кошти з банку?
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IP: 91.124.188.---Сергей Козлов12.01.2017 11:06
Досить дивно що є "журналізди" такі як Маргарита Ормоцадзе які вважають що розумніші за країни великої сімки та МВФ.
С. Лещенко часом не ваш тренер з "журналістики"????
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