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У Німеччині з 2021 року почнуть курсувати перші у світі водневі потяги

Четвер, 9 листопада 2017, 20:25 — фото

Пасажири у північній Німеччині за чотири роки зможуть подорожувати першими у світі водневими потягами.

Про це повідомляє Associated Press.

Французький інженерний гігант Alstom заявляє, що підписав угоду про постачання 14 поїздів на водневих паливних елементах німецькій залізничній компанії LNVG у Нижній Саксонії.

 

Потяги почнуть курсувати на маршрутах між Куксгафеном, Бремергафеном, Бремерферде і Букстенуде з грудня 2021 року.

Поїзди Coradia iLint матимуть дальність до 1000 кілометрів та розвиватимуть максимальну швидкість 140 кілометрів на годину.

Водневі двигуни виділяють тільки водяну пару, тому водневі потяги вважаються однією з найчистіших форм транспорту. Потяги замінять дизельні машини на неелектрифікованих лініях.

Виробництво водню планується з використанням електрики з вітрових турбін Нижньої Саксонії.

Європейська правда

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