У Німеччині з 2021 року почнуть курсувати перші у світі водневі потяги
Пасажири у північній Німеччині за чотири роки зможуть подорожувати першими у світі водневими потягами.
Про це повідомляє Associated Press.
Французький інженерний гігант Alstom заявляє, що підписав угоду про постачання 14 поїздів на водневих паливних елементах німецькій залізничній компанії LNVG у Нижній Саксонії.
Потяги почнуть курсувати на маршрутах між Куксгафеном, Бремергафеном, Бремерферде і Букстенуде з грудня 2021 року.
Поїзди Coradia iLint матимуть дальність до 1000 кілометрів та розвиватимуть максимальну швидкість 140 кілометрів на годину.
Водневі двигуни виділяють тільки водяну пару, тому водневі потяги вважаються однією з найчистіших форм транспорту. Потяги замінять дизельні машини на неелектрифікованих лініях.
Виробництво водню планується з використанням електрики з вітрових турбін Нижньої Саксонії.
Європейська правда
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