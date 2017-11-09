Петренко пропонує не пускати за кермо батьків, які не платять аліменти

Міністр юстиції Павло Петренко пропонує позбавити права керувати автомобілем батьків, які відмовляються платити аліменти.

Про це він сказав під час обговорення проекту закону "Щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості із сплати аліментів".

Він наголосив, що держава має запровадити більш дієві заходи впливу на батьків, які відмовляються платити аліменти.

"Їх має бути позбавлено права керувати автомобілем, виїжджати за кордон, користуватися зброєю", - сказав міністр.

Міністр юстиції зазначив, що у законопроекті запропоновані зміни, які запровадять жорсткі, але дієві заходи:

- заборона виїзду за кордон до повного погашення боргів зі сплати аліментів;

- заборона керувати автомобілем;

- заборона користуватися зброєю та полювати;

- 240 годин суспільно-корисних робіт на користь місцевої громади з направленням коштів на рахунок дитини;

- скасування авансових платежів та зборів для батьків, які подають відповідний позов до суду;

- запровадження ефективних механізмів кримінального переслідування злісних неплатників аліментів.

Економічна правда