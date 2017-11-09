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Україна нічого не зробила для створення резерву нафти - ЄС

Четвер, 9 листопада 2017, 14:50
 

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства стурбований відсутністю прогресу України у питанні створення резервного запасу нафти.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань ПЕК сказав глава Секретаріату Янез Копач, повідомляє enkorr.

"Пройшов рік і нічого нового ми не бачимо. Україна поки навіть не змогла визначитися з моделлю, за якою резервний запас нафти необхідно створювати", - зазначив він.

Копач очікує, що уряд до кінця року затвердить модель створення страхового запасу і незабаром будуть розроблені проекти вторинного законодавства.

Також Енергоспівтовариство очікує ухвалення у першій половині 2018 року окремого закону про резервні запаси нафти, який буде відповідати директивам ЄС.

Присутній на комітеті міністр енергетики Ігор Насалик у відповідь заявив, що відповідальність за підготовку до створення резервного запасу лежить на Державному агентстві резерву України.

Повідомлялося, що у вересні Держрезерв представив одну з перших моделей створення запасів нафти і нафтопродуктів, згідно з якою планується зібрати близько 2 млн тонн загальною вартістю близько 1 млрд доларів, які можуть бути отримані шляхом збільшення акцизного податку на нафтопродукти.

Держрезерв пропонує зберігати нафту і нафтопродукти на підвідомчих йому комбінатах. Для створення і управління резервів у 2017 році планувалося створити окреме держпідприємство "Нафторезерв".

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нафта Держрезерв
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