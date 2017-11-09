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Рада прийняла закон про приватизацію за основу

Четвер, 9 листопада 2017, 14:03

Верховна рада прийняла закон про приватизацію держмайна №7066 за основу.

Рішення було прийняте за засіданні Верховної ради 9 листопада.

"За" проголосувало 258 депутатів.

 

"3500 держпідприємтсв – це абсолютний нонсенс. Вони генерують збитки державі", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, закликаючи депутатів проголосувати "за" законопроект. 

За його словами, держсектор підприємств є найбільшим джерелом корупції в Україні. 

За словами голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Андрія Іванчука, данний законопроект відповідає повністю всім європейським стандартам, вводяться нові революційні підходи, які забезпечать прозорість приватизації в нашій країні.

Нагадаємо, проект передбачає регулювання приватизації одним законом замість семи за нинішнім законодавством. Одна з новацій цього законопроекту — право на придбання українського держмайна, хоч і з обмеженнями, отримали компанії з країн-агресорів та офшорів.

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Економічна правда

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