Швейцарському трейдеру дозволили торгувати газом в Україні

Українська дочірня компанія міжнародного енерготрейдера AOT Energy - АОТ Енерджі Україна - отримала ліцензію на постачання природного газу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг.

Ця ліцензія дозволить компанії безпосередньо поставляти газ кінцевим споживачам в Україні.

Українська дочірня компанія ТОВ "АОТ Енерджі Україна" заснована в Києві 14 липня. 100% статутного капіталу, а це 1,5 млн гривень, належить швейцарській AOT Gas Holding AG. Керівником української компанії є Олександр Марченко.

Основним заявленим видом діяльності ТОВ "АОТ Енерджі Україна" є торгівля газом. Крім цього, компанія може займатися оптовою торгівлею іншими видами палива, а також допоміжними послугами при видобутку нафти і газу.

AOT Energy з червня 2016 року продає газ українським газотрейдерам через свою польську компанію AOT Energy Poland. З березня 2017 року купувати газ у AOT Energy Poland почав і державний "Нафтогаз". В даний час близько 10 українських компаній закуповують газ по імпорту у цього трейдера.

Нагадаємо, що раніше свої представництва в Україні відкрили міжнародні трейдери Trafigura, MET Holding, DufEnergy.

AOT Energy займається глобальною торгівлею сирою нафтою, нафтопродуктами, нафтохімічними продуктами, природним газом, СПГ і вугіллям.

Компанія має 8 торгових офісів, розташованих в Азії, Європі та Північній Америці. У 2016 році оборот компанії становив 11,5 млрд доларів.

Економічна правда