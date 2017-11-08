В уряді скаржаться, що "Нафтогаз" не показує фінплан. Коболєв заперечує

НАК "Нафтогаз України" ігнорує доручення уряду про надання на його затвердження основного фінансового документа компанії.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в Кабінеті міністрів.

За його словами, уряд ще півроку тому прийняв протокольне доручення, в якому говорилося про необхідність доопрацювання фінплану НАК на 2017 рік і передачу на затвердження проекту фінплану на 2018 рік. Але ця вказівка до сих пір не виконана.

"Згідно з "Господарським кодексом", фінплан повинен бути затверджений до 1 вересня. Сьогодні 8 листопада. Вони нам його навіть не передали", - говорить джерело.

За його даними, 8 листопада Кабмін видав повторне протокольне доручення, в якому йдеться про неналежне виконання "Нафтогазом" положень законодавства "в частині строків внесення і затвердження проектів фінансових планів".

За неофіційними даними, НАК не передає проект фінплану-2018 на затвердження через розбіжності з Кабміном в підході щодо формування дохідної частини компанії (точніше - розбіжностях в питаннях рівня ціни на газ для населення, від якої залежить дохідна частина НАК).

У "Нафтогазі" проблему інтерпретують по-іншому.

"Питання фінплану на 2018 рік пов'язане з рішенням уряду щодо постанови №187, якою визначаються умови постачання газу для населення та ТКЕ", - повідомив ЕП Андрій Коболєв.

"А це рішення, наскільки нам відомо, залежить від переговорів уряду з МВФ. Ми готові подати фінплан в найкоротші терміни, як тільки по цьому питанню буде ясність", - додав він.

Дмитро Рясний, ЕП