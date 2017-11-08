Мінінфраструктури пропонує пустити лоукостер до Ніжина і Житомира

Міністр інфраструктури України заявляє, що для розвитку регіональних аеропортів критично важливим є залучення туди бюджетних авіакомпаній.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням презентацію "Авіаційна транспортна стратегія України до 2030 року".

Відзначається, що необхідно розвивати аеродроми Гостомель, Житомир, Ніжин і Біла Церква для лоукост-перевезень пасажирів до Києва і прилеглих населених пунктів.

"Розширення сегмента доступних авіаперевезень є запорукою розвитку авіаційної галузі. Лоукости або авіакомпанії, які готові працювати в низькому ціновому сегменті, - ключові фактори, які будуть стимулювати розвиток регіональних аеропортів, а також супутньої транспортної інфраструктури в Україні", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Лоукости - це не трагедія для аеропорту, а шанс наростити обсяги перевезень, збільшити надходження від неавіаційної діяльності, поліпшити туристичну привабливість регіону і, як наслідок, стимулювати його економічний розвиток", - додав він.

Міністр зазначив, що стратегія розвитку місцевих аеропортів передбачає їх державну підтримку - уряд прийняв рішення про виділення коштів на ремонт ЗПС аеропортів в Чернівцях, Одесі та Вінниці.

Нагадаємо, ДП "Антонов" зацікавлене у використанні аеродрому в Гостомелі для обслуговування лоу-кост авіакомпаній.