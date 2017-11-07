Офіційний курс гривні суттєво зміцнився

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок, Національний банк встановив його на 8 листопада на рівні 26,75 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,92 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5763 гривні.

Нагадаємо, 7 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,71-26,73 гривні за долар.

Економічна правда