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У Кабміні кажуть, що зарплату менше за 3200 отримують 20% українців

Вівторок, 7 листопада 2017, 18:49

В Україні з початку року зросла кількість людей, які отримують зарплати більше мінімальної.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, нині це тільки 20%", - стверджують в уряді.

Наголошується, що в абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату.

"З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тисяч грн. Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки", - повідомляє прес-служба.

"Кількість зареєстрованих безробітних – вересень 2017 року до вересня 2016 року – скоротилась на 11,3%", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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