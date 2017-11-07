У Кабміні кажуть, що зарплату менше за 3200 отримують 20% українців

В Україні з початку року зросла кількість людей, які отримують зарплати більше мінімальної.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, нині це тільки 20%", - стверджують в уряді.

Наголошується, що в абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату.

"З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тисяч грн. Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки", - повідомляє прес-служба.

"Кількість зареєстрованих безробітних – вересень 2017 року до вересня 2016 року – скоротилась на 11,3%", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда