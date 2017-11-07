ЄБРР очікує зростання ВВП України в 2017 на рівні 2%

Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 2% і на 3% в 2018 році.

Про це повідомляється в прес-релізі банку, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, наголошується в прес-релізі, інфляція в країні сповільнюється, але станом на вересень 2017 року все ще перебуває на високому рівні - 16,4% в порівнянні з минулим роком.

Промислове виробництво скоротилося на 0,4% за перші вісім місяців 2017 року внаслідок економічної блокади непідконтрольних територій.

ЄБРР також зазначає, що успішний випуск суверенних єврооблігацій знаменував повернення України на міжнародні ринки капіталу, проте попереджає, що продовження програми МВФ для України є невизначеним через невизначеність з реформами.

Як повідомлялося, в жовтні Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2%.

СБ також залишив без зміни прогноз зростання економіки в 2018 і 2019 роках на рівні 3,5% і 4% відповідно.