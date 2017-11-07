Перший 4G тендер відбудеться у січні 2018 року

Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила початок проведення 4G тендера у діапазоні 2600 МГц на 23 січня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

У цей день серед претендентів будуть визначені учасники тендеру. Торги проходитимуть "з голосу".

На конкурс будуть виставлені частоти в діапазонах 2510-2545 МГц, 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц і 2685 - 2690 МГц у всіх регіонах України.

Умови проведення тендеру будуть опубліковані на сайті регулятора до 10 листопада. Заявки на участь в ньому будуть прийматися з 13 листопада по 22 грудня включно.

Питання проведення тендеру в діапазоні 1800 МГц комісія розгляне в першій декаді грудня.

Нагадаємо, 4 липня Кабмін погодив мінімальну вартість ліцензій на запуск зв'язку за стандартом 4G в діапазоні 2600 МГц на рівні 2,3 млрд грн.

9 серпня їм було погоджено проведення 4G тендера в діапазоні 1800 МГц з мінімальною ціною на рівні 4 млрд грн.

Як повідомлялося, український оператор мобільного зв'язку lifecell спільно зі шведським виробником телекомунікаційного устаткування Ericsson провів тестування потенціалу та швидкості технології 4G.

Економічна правда