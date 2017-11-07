Гривня на міжбанку стрімко зміцнюється

7 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,81-26,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,75-26,77 гривні;

Євро - 30,96-30,97 гривні;

Російський рубль - 0,4555-0,4563 гривні.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара зміцнився на 11 копійок, Національний банк встановив його на 7 листопада на рівні 26,85 гривні.

Економічна правда