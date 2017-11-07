Гривня на міжбанку стрімко зміцнюється
Вівторок, 7 листопада 2017, 11:30
7 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,81-26,83 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,75-26,77 гривні;
Євро - 30,96-30,97 гривні;
Російський рубль - 0,4555-0,4563 гривні.
Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара зміцнився на 11 копійок, Національний банк встановив його на 7 листопада на рівні 26,85 гривні.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.