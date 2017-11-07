Офіційний курс гривні зміцнився на 11 копійок

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 11 копійок, Національний банк встановив його на 7 листопада на рівні 26,85 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,11 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5953 гривні.

Нагадаємо, 6 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,81-26,83 гривні за долар.

Економічна правда