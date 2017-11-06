Україна подвоїла імпорт вугілля

Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,151 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНІАН.

Також повідомляється, що основним постачальником за цей період була Росія (55,7%), поставки з якої становлять 1,2 мільярда доларів.

Друге місце посіло вугілля з США (25%,4, або 546,8 мільйона доларів), а третє - з Австралії (5,4%, або 116,4 мільйона доларів).

З інших країн Україна імпортувала вугілля на 289,8 мільйона доларів.

За даними Фіскальної служби, за 10 місяців Україна експортувала кам'яне вугілля та антрацит до Росії (на 48,7 мільйона доларів), Словаччини (33 мільйони доларів), Туреччини (2,6 мільйона доларів) та інших країн (3,9 мільйона доларів).

Як повідомлялося, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт.

Після цього країна почала імпортувати вугілля. У 2016 році Україна порівняно з 2015 роком скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК), а також з США ("Центренерго").