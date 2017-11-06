Банк, де зберігав гроші Насіров, визнали неплатоспроможним

Роман Насіров

Нацбанк відніс ПАТ "Банк Богуслав" до категорії неплатоспроможних і ввів тимчасову адміністрацію.

Відповідне рішення правління Національного банку України прийняло 6 листопада, передає прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, за результатами діагностичного обстеження був затверджений необхідний обсяг докапіталізації ПАТ "Банк Богуслав". Банк подав в НБУ план реструктуризації, який передбачав виконання ряду заходів з метою докапіталізації банку.

При цьому протягом серпня-жовтня 2017 року керівництво та власники істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації, зокрема, шляхом погашення непрацюючих активів, збільшення обсягу забезпечення по кредитах.

"Однак, станом на 1 листопада ПАТ "Банк Богуслав" не забезпечив виконання заходів, передбачених планом реструктуризації в частині збільшення статутного капіталу, в результаті чого банк не досяг запланованого розміру статутного капіталу і запланованого обсягу регулятивного капіталу", - сказано в повідомленні.

Так, розмір регулятивного капіталу ПАТ "Банк Богуслав" на 1 листопада був менше однієї третини від мінімального рівня.

"Таким чином, відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 закону "Про банки і банківську діяльність" Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - відзначають в НБУ.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня 96% (5,6 тисяч осіб) всіх вкладників ПАТ "Банк Богуслав" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 тис грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають виплати в межах суми, гарантованої Фондом.

В цілому, Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 178 млн грн.

Станом на 1 листопада 2017 року власниками істотної участі в ПАТ "Банк Богуслав" були Володимир Романенко та Наталія Вакуленко.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсторонений голова ДФС Роман Насіров у 2015 році тримав на рахунках в банку "Богуслав" 1,677 млн ​​гривень.

Також він задекларував 2,852 млн грн на рахунку в банку "Богуслав" своєї дружини.

Відзначимо, що вже в декларації за 2016 рік у згаданому банку у Насірова на рахунку було всього 107 грн. Його дружина Катерина Глімбовська закрила рахунок в банку "Богуслав".

Як повідомлялося, САП інкримінує Насірову нанесення збитків державі на 2 млрд гривень.

7 березня 2017 року суд заарештував Насірова і встановив заставу в розмірі 100 млн гривень.

16 березня дружина відстороненого голови Державної фіскальної служби внесла за чоловіка заставу.

Економічна правда