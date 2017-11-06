Банк, де зберігав гроші Насіров, визнали неплатоспроможним
Нацбанк відніс ПАТ "Банк Богуслав" до категорії неплатоспроможних і ввів тимчасову адміністрацію.
Відповідне рішення правління Національного банку України прийняло 6 листопада, передає прес-служба регулятора.
Згідно з повідомленням, за результатами діагностичного обстеження був затверджений необхідний обсяг докапіталізації ПАТ "Банк Богуслав". Банк подав в НБУ план реструктуризації, який передбачав виконання ряду заходів з метою докапіталізації банку.
При цьому протягом серпня-жовтня 2017 року керівництво та власники істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації, зокрема, шляхом погашення непрацюючих активів, збільшення обсягу забезпечення по кредитах.
"Однак, станом на 1 листопада ПАТ "Банк Богуслав" не забезпечив виконання заходів, передбачених планом реструктуризації в частині збільшення статутного капіталу, в результаті чого банк не досяг запланованого розміру статутного капіталу і запланованого обсягу регулятивного капіталу", - сказано в повідомленні.
Так, розмір регулятивного капіталу ПАТ "Банк Богуслав" на 1 листопада був менше однієї третини від мінімального рівня.
"Таким чином, відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 закону "Про банки і банківську діяльність" Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - відзначають в НБУ.
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня 96% (5,6 тисяч осіб) всіх вкладників ПАТ "Банк Богуслав" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 тис грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають виплати в межах суми, гарантованої Фондом.
В цілому, Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 178 млн грн.
Станом на 1 листопада 2017 року власниками істотної участі в ПАТ "Банк Богуслав" були Володимир Романенко та Наталія Вакуленко.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсторонений голова ДФС Роман Насіров у 2015 році тримав на рахунках в банку "Богуслав" 1,677 млн гривень.
Також він задекларував 2,852 млн грн на рахунку в банку "Богуслав" своєї дружини.
Відзначимо, що вже в декларації за 2016 рік у згаданому банку у Насірова на рахунку було всього 107 грн. Його дружина Катерина Глімбовська закрила рахунок в банку "Богуслав".
Як повідомлялося, САП інкримінує Насірову нанесення збитків державі на 2 млрд гривень.
7 березня 2017 року суд заарештував Насірова і встановив заставу в розмірі 100 млн гривень.
16 березня дружина відстороненого голови Державної фіскальної служби внесла за чоловіка заставу.
Економічна правда
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