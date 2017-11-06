В аеропорту Одеси прикордонники виявили 43 iPhone X
Понеділок, 6 листопада 2017, 14:10
В аеропорту Одеси правоохоронцями не допущено переміщення 43 iPhone X без належного оформлення.
Про це повідомляє прес-служба ДПС.
Під час оформлення пасажирів рейсом "Стамбул–Одеса" у громадянина України в сумці було виявлено мобільні телефони Apple iPhone X у кількості 43 штук та 25 чохлів до них.
Телефони вилучено для прийняти правового рішення. Попередня сума їх оцінки склала 1,28 мільйона гривень.
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