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В аеропорту Одеси прикордонники виявили 43 iPhone X

Понеділок, 6 листопада 2017, 14:10

В аеропорту Одеси правоохоронцями не допущено переміщення 43 iPhone X без належного оформлення.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Під час оформлення пасажирів рейсом "Стамбул–Одеса" у громадянина України в сумці було виявлено мобільні телефони Apple iPhone X у кількості 43 штук та 25 чохлів до них.

Телефони вилучено для прийняти правового рішення. Попередня сума їх оцінки склала 1,28 мільйона гривень.

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