Apple попереджає про небезпеку вигорання дисплея iPhone X

Американська корпорація актуалізувала інструкцію з використання дисплея Super Retina, порадивши не включати на довгий час режим максимальної яскравості.

Про це повідомляє DW з посиланням на zdnet.de.

Новий дисплей є найкращим OLED-дисплеєм з усіх, які компанія до цих пір використовувала в смартфонах, однак він схильний до "легких візуальних змін", зокрема вигоряння, вказується в документі.

Цей ефект виникає після того, як на дисплеї протягом довгого часу відкрито висококонтрастне зображення. Тому в новій інструкції Apple рекомендує не використовувати постійно максимальну яскравість. За даними компанії, це звичайний і очікуваний феномен.

Подібна проблема вже виникала в смартфоні Google Pixel 2 XL. Після скарг користувачів на вигоряння дисплея вже після декількох днів експлуатації корпорація Goolge провела оновлення програмного забезпечення, знизивши максимальну яскравість дисплея.

Нагадаємо, компанія Caviar, що займається випуском ексклюзивних золотих версій смартфонів iPhone, випустила iPhone X Tesla з сонячною батареєю на задній панелі.