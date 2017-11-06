"Артемсіль" обіцяє, що сіль не зникне попри арешт рахунків

Державне соледобувне підприємство "Артемсіль", незважаючи на арешт рахунків, виконує заявки споживачів і здійснює відвантаження продукції в штатному режимі.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Запевняю, що дефіциту солі в Україні не буде. Адміністрація підприємства зробила все можливе щоб, утримати ситуацію", - зазначила керівник підприємства Вікторія Луценко.

"На сьогоднішній день, ми продовжуємо проводити відвантаження продукції, а це значить, що споживачам нема чого боятися і не варто піддаватися штучному ажіотажу", - додала вона.

Вона також зазначила, що адміністрації ДП "Артемсіль" вдалося забезпечити своєчасну виплату заробітної плати майже тритисячного колективу підприємства. Крім того, держпідприємство своєчасно і в повному обсязі виконало зобов'язання перед бюджетом України.

Нагадаємо, рахунки державного соледубовного підприємства "Артемсіль" увечері 2 листопада були заарештовані.

ДП "Артемсіль" - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі на території Центральної та Східної Європи. Підприємство експортує продукцію до 19 країн. Близько 35% продукції компанії реалізується в Україні, а решта - за кордон.