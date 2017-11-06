Міжбанк відкрився зміцненням гривні
Понеділок, 6 листопада 2017, 10:44
6 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,92-26,95 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,92-26,95 гривні;
Євро - 31,24-31,27 гривні;
Російський рубль - 0,4559-0,4570 гривні.
Нагадаємо, 3 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 16:20 встановилися на рівні 26,96-26,97 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 листопада на 3 копійки та встановив його на рівні 26,96 гривні.
Економічна правда
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