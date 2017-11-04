Імпорт із Канади не зашкодить українським виробникам - Микольська

Україна завозить із Канади товари, які сама не виробляє, тому зростання канадського імпорту не зашкодить українським виробникам.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Наталія Микольська.

"У нас немає страху, що канадський імпорт може зашкодити українському виробнику, оскільки Канада постачає до України товари і послуги, які ми все одно самостійно не виготовляємо, і завозили б з інших країн", - сказала Микольська.

Вона додала, що канадські товари збільшують пропозицію на українському ринку і утримують ціни від зростання.

"Навпаки, ми зацікавлені в тому, аби на ринку України було якомога більше якісних товарів із Канади, бо вони створюють конкуренцію європейському імпорту, перешкоджаючи таким чином зростанню ціни", - зазначила заступник міністра.

Серед найзатребуваніших в Україні канадських товарів Микольська назвала новітнє обладнання для модернізації виробництв, рибу, морепродукти та ліки. "Важливо не закриватися від імпорту, а робити все, аби зростала кількість українського експорту", - підсумувала вона.

Нагадаємо, експорт до Канади за вісім місяців зріс на 74%