Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 листопада на 3 копійки та встановив його на рівні 26,96 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,43 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6146 гривні.

Нагадаємо, 3 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 16:20 встановилися на рівні 26,96-26,97 гривні за долар.

Економічна правда