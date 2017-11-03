Офіційний курс гривні продовжує знижуватися
П'ятниця, 3 листопада 2017, 20:46
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 листопада на 3 копійки та встановив його на рівні 26,96 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,43 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6146 гривні.
Нагадаємо, 3 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 16:20 встановилися на рівні 26,96-26,97 гривні за долар.
Економічна правда
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