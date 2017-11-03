Всі розділи
Укр / Рус

Корупція обходиться Україні в 2% ВВП - МВФ

П'ятниця, 3 листопада 2017, 18:10

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман оцінює втрати України від корупції в 2% ВВП.

Про це він повідомив на Ukrainian Investment Forum, передають "Українські новини".

"В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією. Корупція обходиться Україні в 2% економічного зростання, отже, боротьба з нею - це питання економічного процвітання", - сказав Люнгман.

Він нагадав, що наступним важливим кроком у цьому напрямку має стати створення Антикорупційного суду, яке є одним з критеріїв для отримання наступного траншу Україні від МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд висунув 4 вимоги до України для отримання наступного траншу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ВВП МВФ
Матеріали за темою
Зростання ВВП в 3-му кварталі становило 2% - НБУ 3 листопада 2017, 14:20
Україна – у трійці країн з найбільшою "тіньовою" економікою 28 жовтня 2017, 15:23
Як поліпшити інвестиційний клімат швидше за всіх у світі 26 жовтня 2017, 16:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті