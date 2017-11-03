Корупція обходиться Україні в 2% ВВП - МВФ

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман оцінює втрати України від корупції в 2% ВВП.

Про це він повідомив на Ukrainian Investment Forum, передають "Українські новини".

"В Україні не проводиться суттєва боротьба з корупцією. Корупція обходиться Україні в 2% економічного зростання, отже, боротьба з нею - це питання економічного процвітання", - сказав Люнгман.

Він нагадав, що наступним важливим кроком у цьому напрямку має стати створення Антикорупційного суду, яке є одним з критеріїв для отримання наступного траншу Україні від МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд висунув 4 вимоги до України для отримання наступного траншу.