Митники викрили відоме українське підприємство на підробці документів

Працівниками Закарпатської митниці ДФС на митному посту "Ужгород" припинено імпорт в Україну високотехнологічної установки, вартість якої була сильно завищена.

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Закарпатській області.

Високотехнологічна установка переміщувалась у розібраному стані чотирма вантажівками на митну територію України на адресу одного з провідних українських підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів.

У відповідності до поданих документів загальна вартість імпортованого товару становила 3,1 млн євро. Обладнання поставлялось в рамках виконання Державної програми по літакобудуванню у відповідності до Закону України "Про розвиток літакобудувальної промисловості".

При цьому поставка обладнання звільнена від сплати мита та митних платежів, як обладнання в тому числі військового призначення згідно до Постанови КМУ від 09.08.17 №635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість".

Враховуючи це у працівників митниці виникли підозри щодо переміщення на митну територію України товару з порушенням митного законодавства, шляхом подання документів, що містять неправдиві дані.

За результатами вжитих аналітично-пошукових заходів працівники митниці встановили, що фактично товар експортований з території Євросоюзу з вартістю 947 320 євро.

Враховуючи наявні факти, фахівці митниці роблять висновок, що підприємство державної форми власності, намагалось застосувати схему використання бюджетних коштів не за призначенням, істотно завищивши вартість товарів, а кінцевою метою цієї оборудки взагалі могло бути виведення державних коштів за межі України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України на загальну суму 29,725 млн гривень, предмети правопорушення вилучено.