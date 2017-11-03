У Коломойського погрожують припинити скупку нафти "Укрнафти"

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) заявляє про плани згорнути закупівлі сировини виробництва ПАТ "Укрнафта" через економічну недоцільність цих угод.

Про це йдеться в листі глави "Укртатнафти" Павла Овчаренка на керуючого "Укрнафтою" Марка Роллінса.

Причиною для відповідних намірів є незадоволення "Укртатнафтою" постановою Кабміну №570, якою регламентовані правила проведення аукціонів з продажу вітчизняної нафти.

"При значних обсягах митного оформлення імпортної нафти стартова ціна української на аукціоні визначається на підставі довідки ДФС про митну вартість імпортованої нафти", - йдеться в постанові.

Це правило існує з моменту прийняття постанови - 16 жовтень 2014 г. - але фактично воно почало працювати тільки пару місяців тому, коли "Укртатнафта" збільшила закупівлі Azeri Light до 110-120 тис т/міс.

"Використання цієї норми призвело до того, що на останньому аукціоні стартова ціна української нафти становила 14641 грн/т на родовищі, що відповідає 62,5 доларів/барель. У той же час котирування нафти Brent знаходилися в межах 56-58 доларів/барель. Відповідно, "Укртатнафта" вважає економічно недоцільним купувати українську нафту, яку прирівняли за ціною до преміального сорту Azeri Light", - йдеться в листі Овчаренко.

Там же вказується, що в існуючих умовах "Укртатнафті" невигідні закупівлі української нафти, через що вона думає переключитися на переробку азербайджанської сировини.

Звернення Овчаренко на Роллінса – формальність, бо обидва очолюють підприємства, координовані єдиним центром - групою "Приват".

Основна мета листа глави "Укртатнафти" - створити для керуючого "Укрнафтою" привід, спираючись на який той зміг би підняти питання перед урядом про необхідність перегляду правил ціноутворення на українську нафту.

Цією опцією Роллінс скористався на другий день після звернення до нього Овчаренко. Вже 2 листопада за його підписом на ім'я першого віце-прем'єра Степана Кубіва було направлено прохання про внесення змін до чинного законодавства.

Дмитро Рясний, ЕП