НБУ очікує 5,5 млрд доларів надходжень у 2018

Національний банк очікує одержання 3,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, 0,5 млрд доларів від Світового банку та 1,5 млрд від розміщення єврооблігацій.

Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що значні виплати державного сектору в 2019 році обумовлюють потребу в додатковому залученні для акумулювання необхідних обсягів міжнародних резервів.

В 2018 році очікується залучення чергових траншів від МВФ у розмірі 3,5 млрд доларів, а також одержання кредиту від Світового банку на суму 0,5 млрд доларів.

Після успішного розміщення ОВДП на суму 3 млрд доларів в 2017 році очікується продовження таких розміщень і в наступні роки. Також по 1,5 млрд доларів в 2018 і 2019 роках.

Очікується, що профіцит зведеного платіжного балансу в 2017-2018 роках разом із чистим надходженням коштів від МВФ дозволить збільшити міжнародні резерви до 22,2 млрд доларів на кінець 2018 року.

При цьому міністр фінансів Олександр Данилюк не виключає одержання траншу МВФ до кінця поточного року.



Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд висуває 4 вимоги до України для отримання наступного траншу.