Рахунки "Артемсолі" заарештовано, підприємство може зупинити свою роботу

Рахунки державного соледубовного підприємства "Артемсіль" увечері 2 листопада були заарештовані, робота підприємства може бути паралізована.

Про це йдеться в прес-релізі держпідприємства.



Як зазначається, арешт проведено в рамках виконавчого провадження на стягнення з ДП "Артемсіль" 70,5 млн гривень штрафних санкцій у результаті порушення умов договору з КПВІ "Пам'ять" у період 2014-2015 рр.



"Наразі виконавча служба не повідомила належним чином ДП "Артемсіль" про відкриття виконавчого провадження, що є порушенням ст. 28 закону України і ст. 19 Конституції України. Згідно з отриманою вчора ввечері інформації з банків, які обслуговують рахунки підприємства, відкрито виконавче провадження про примусове виконання і винесено постанову про арешт майна ДП Артемсіль", - йдеться в прес-релізі.



Таким чином, у результаті судових тяжб між КПВІ "Пам'ять" і "Артемсіль", держпідприємство має виплатити штраф у сумі 63,95 млн гривень, судовий збір - 172,5 тис. гривень і виконавчий збір - 6,4 млн гривень. У свою чергу, "Артемсіль" звернулася з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України на винесені судові рішення.



"Під час тривалих судових розглядів "Артемсіль" обстоювала позицію визнання договору з КПВІ "Пам'ять" недійсним через порушення антикорупційного законодавства. У 2017 році керівник ДП Вікторія Луценко зверталася до Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики з проханням сприяти у вирішенні цього питання", - зазначають в держпідприємстві.



Спірний договір про пуско-налагоджувальні роботи між КПВІ "Пам'ять" і "Артемсіль" був укладений 28 жовтня 2005 на термін понад 11 років. На момент укладення в договорі встановлена орієнтовна сума - 16,06 млн гривень, яку 20 червня 2014 року збільшено до 63,95 млн гривень. Згідно з умовами договору, в результаті порушення в 2014 -2015 рр. держпідприємством своїх зобов'язань стало можливим стягнення з підприємства 63,95 млн гривень.



"Артемсіль" доводила в суді, що цей договір суперечить інтересам держави, не відповідає економічній меті господарської діяльності держпідприємства, укладений з конфліктом інтересів (з метою створення штучної заборгованості ДП перед КПВІ "Пам'ять"), в порушення антикорупційного законодавства. Підписання договору і доповнень, протоколів до нього здійснювалося особами, які пов'язані між собою корпоративними інтересами і родинними зв'язками, що може вказувати на їхню особисту зацікавленість.



"На сьогоднішній день керівник державного підприємства В.Луценко вживає всіх можливих заходів із запобігання списання коштів. Вже направлені звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства юстиції, прокуратури Донецької області, НАБУ, повторно до комітету Верховної Ради з антикорупційної політики та голові Донецької ОДА з проханням посприяти у вирішенні цього питання", - вказали в "Артемсолі".



У держкомпанії зазначили, що в разі списання з рахунків ДП цих штрафних санкцій може бути поставлено під загрозу виконання соціальних зобов'язань. Проте керівництво підприємства вживає заходів, спрямованих на своєчасну виплату працівникам "Артемсолі" заробітної плати та виконання всіх фінансових зобов'язань.



ДП "Артемсіль" - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі на території Центральної та Східної Європи. Підприємство експортує продукцію до 19 країн. Близько 35% продукції компанії реалізується в Україні, а решта - за кордон.