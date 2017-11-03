Кошти від підвищення тарифів УЗ збиратиме в "скарбничку"

Кошти, виручені від індексації тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця накопичуватиме на окремому банківському інвестиційному рахунку.

Про це заявив директор з економіки і фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

"Усі кошти від індексації компанія накопичуватиме на окремому банківському інвестиційному рахунку і буде публічно звітувати про їх використання. У першу чергу гроші будуть спрямовуватися на закупівлю, модернізацію та оновлення рухомого складу компанії, а також інвестиції в інфраструктуру", - розповів Рязанцев.

За словами фіндиректора товариства, у подальшому Укрзалізниця наполягатиме на індексації тарифів систематично, у відповідності до зростання рівня цін промислових виробників.

Рязанцев також нагадав, що у 2018 році планується закупити 30 нових локомотивів, оновити близько 1/6 парку пасажирських вагонів та виготовити на своїх потужностях 4 тис. вагонів.

"Одним із пріоритетів у 2018 році для нас також буде розбудова інфраструктури у напрямку портів та міста Маріуполя", - додав він.

З 31 жовтня ПАТ "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Раніше тарифи на вантажні перевезення залізницею хотіли підвищити на 22,5% від 1 жовтня поточного року.

Економічна правда