НБУ встановив офіційний курс гривні на 3 листопада
П'ятниця, 3 листопада 2017, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 листопада на 6 копійок та встановив його на рівні 26,93 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6364 гривні.
Нагадаємо, 2 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,93-26,95 гривні за долар.
Економічна правда
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