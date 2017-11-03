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НБУ встановив офіційний курс гривні на 3 листопада

П'ятниця, 3 листопада 2017, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 листопада на 6 копійок та встановив його на рівні 26,93 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6364 гривні.

Нагадаємо, 2 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,93-26,95 гривні за долар.

Економічна правда

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