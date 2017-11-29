Фонд виявив виведення 700 мільйонів з банку-банкрута

Фонд гарантування вкладів виявив чергову схему виведення коштів з неплатоспроможних банків.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

На цей раз мова йде про збанкрутілий ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", з якого перед банкрутством були виведені ліквідні активи на суму понад 708,43 млн гривень.

Експерти тимчасової адміністрації банку стверджують, що виведення коштів відбувалося шляхом фіктивних записів у бухгалтерських документах за попередньою змовою між посадовими особами вказаного банку та ПАТ "Юніон Стандарт Банк", який на той момент ще був платоспроможним.

Так, протягом одного дня (червень 2016 року) був укладений договір, згідно з яким ВАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" набуває права вимоги за 5-ти кредитними договорами, забезпеченими "сміттєвими" цінними паперами.

За поступку права вимоги на свою користь банк заплатив 206,36 млн гривень, отримавши на баланс кредити, відсотки по яких не сплачувались та які не були погашені позичальниками у визначені договорами терміни.

Причому всі операції з переуступки здійснювалися практично одночасно.

Крім того, через проведені "транзакції" з ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" фактично був виведений ліквідний кредитний портфель, забезпечений нерухомим майном.

Так, право вимоги за 19 кредитними договорами балансовою вартістю 424,58 млн гривень було передано фінкомпанії за 172,48 млн гривень.

Але рух навіть цих коштів відбувався тільки на папері, без внесення "живих" грошей.

Варто відзначити, що подібні операції мали системний характер. В результаті на балансі банку залишилася тільки проблемна і неліквідна заборгованість.

В рамках виплати гарантованої суми відшкодування вкладниками банку отримано 17,3 млн гривень.

Нагадаємо, 18 березня 2016 року Нацбанк відніс "Банк Петрокоммерц-Україна" до категорії неплатоспроможних.

Економічна правда