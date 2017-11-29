Київ реанімує ідею індустріального парку на Троєщині

Київська міська державна адміністрація має намір побудувати індустріальний парк загальною площею 106,68 га в Деснянському районі.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Зараз готується до впровадження проект індустріального парку в структурі проекту промислового вузла "Київська бізнес-гавань" у Деснянському районі. У наступному році буде завершено відвід 4-х земельних ділянок загальною площею 106,68 га і підготовлено Концепцію індустріального парку", - сказано в ньому з посиланням на слова заступника голови КМДА Геннадія Пліса.

За попередніми оцінками бізнесу, пріоритетними в розвитку проекту стануть фармацевтична галузь, виробництво електро- і оптичного обладнання, інжиніринг та інформаційні технології, точне машинобудування й електроніка, легка промисловість.

Перший заступник голови КМДА вважає, що проект дасть змогу створити тисячі робочих місць, сприятиме розвитку інфраструктури, впровадженню у виробництво високих технологій, збільшенню обсягів і асортиментів випуску конкурентоспроможної продукції, орієнтованої на експорт, і як результат - збільшення надходжень у місцевий бюджет.

Будівництво передбачено на вул. Пухівській у виробничо-складській та рекреаційній зоні, що межує з ТЕС.

Розпорядження про включення проекту створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань" до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій, було підписано у 2013 році Олександром Поповим.

З тих пір реалізацію проекту постійно відкладали.

Зазначимо, що видання Vox Ukraine внесло до переліку семи найбільших економічних помилок влади за період незалежності створення вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку, що супроводжувалося наданням пільг та преференцій.

Стверджується, що податкові пільги ВЕЗ та ТПР перевищували надходження до бюджету від їхньої діяльності, викривлявся економічний ландшафт, відбувалося уникнення від оподаткування.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Верховна Рада проголосувала за основу законопроекти щодо стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки.

Економічна правда