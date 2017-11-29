Uber збільшив збиток на третину

Uber Technologies Inc. в третьому кварталі збільшив збиток більш ніж на третину відносно попередніх трьох місяців.

Про це свідчать дані неаудованої звітності компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Чистий збиток зріс до 1,46 млрд долларовпо порівнянні з 1,06 млрд доларів, в той час як виручка скоротилася до 2,01 млрд доларів з 1,65 млрд доларів.

Нагадаємо, після останніх скандалів японський SoftBank запропонував Uber купити частку в компанії зі знижкою в 30% до її оцінки.

Раніше повідомлялося, що компанія Uber більше року приховувала факт хакерської атаки, в результаті якої були викрадені особисті дані 50 мільйонів пасажирів і 7 мільйонів водіїв сервісу, і заплатила зловмисникам, щоб запобігти подальшому витоку даних.