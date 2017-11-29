Аеропорт Миколаїв отримав дозвіл на обслуговування польотів

Служба аеронавігаційної інформації України дала згоду на використання повітряного простору у районі аеродрому Миколаїв.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, передає ЦТС.

"Вчора плідно попрацювали в ДП" Украерорух ". Результатом кількагодинного наради за участю керівника підприємства Дмитра Бабейчука, яке завершилося пізно ввечері, стало те, що Миколаївський міжнародний аеропорт отримав від всіх відповідних служб, в тому числі і Служби аеронавігаційної інформації України, згоду на Інструкцію щодо виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому Миколаїв!", - написав Савченко на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, за його словами, вже отримані підготовлені фахівцями "Украероруху" схеми заходу на посадку, текстовий опис процедур вильоту і прибуття на розрахункові межі аеродромної зони польотної інформації для аеродрому Миколаїв.

Сьогодні, 29 листопада, голова Миколаївської ОДА проведе зустрічі з міністром інфраструктури України і керівником Державіаслужби на предмет подальших дій по запуску роботи Миколаївського аеропорту.