Кожен п'ятий біткоїн загублений назавжди

Згідно з дослідженням фірми Chainalysis, яка займається аналізом блокчейна біткоїна, від 2,78 млн до 3,79 млн біткоїнів вже втрачені назавжди.

Про це пише Ain.ua.

Ці дані означають, що від 17% до 23% видобутих на даний момент біткоїнів зникли. Найбільше біткоїнів (2,55 млн) було втрачено через виведення їх з обігу.

Це ті монети, які були видобуті 2-7 років тому і належать довгостроковим інвесторам, так званим "холдерам".

Chainalysis також стверджує, що понад 1 млн біткоїнів, які були пов'язані з можливим творцем криптовалюти Сатоши Накамото, також зникли назавжди.

Fortune відзначає, що дослідження Chainalysis, на відміну від інших припущень про загублені біткоїни, є дуже важливим, оскільки грунтується на детальному емпіричному аналізі блокчейна, де записуються всі транзакції біткоїнів.

Нагадаємо, у вівторок ціна на криптовалюту побила черговий рекорд і перевищила позначку 10 тисяч доларів.