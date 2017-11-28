В Україні може з'явитись швидкісна євроколія Київ-Одеса

Між Києвом та Одесою можуть збудувати швидкісну залізницю з колією європейського стандарту за 800 мільйонів євро.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян сьогодні, 28 листопада, передає Укрінформ.

"Швидкісний шлях по євроколії ми хочемо здійснити на відрізку Київ-Одеса. Базова ціна, від якої ми відштовхуємося - 30 млн грн за один кілометр з електрифікацією. Грубо кажучи, 1 млн євро. У Польщі все повністю з електрифікацією коштує до 3 млн євро. У нас є дорога, яка з'єднує Київ і Одесу. Уздовж неї є державна земля", - сказав міністр.

"Звичайно, там є перепади висот, і треба буде йти естакадами. Якщо середня вартість кілометра 1-2 млн, то виходячи з протяжності шляху вийде 500-800 млн євро. Самі поїзди - це додатково ще 20-30 млн євро. Зараз пасажирський поїзд можна придбати за 10 млн євро. Відповідно 3-4 поїзди забезпечать денну їзду", - додав Омелян.

Окрім пасажирського, вивчається можливість запуску по євроколії вантажного сполучення.

"Ми працюємо над тим, щоб це було також вантажне сполучення. Ми домовилися з ЄБРР про підготовку pre-stability study, і вже з цим будемо ходити по інвесторах. Це може бути дві моделі: приватно-державне партнерство Укрзалізниці з інвестором і експлуатація євроколії і вагонів на паритетних засадах. Або повністю паралельна приватна залізнична компанія на 99 років", - пояснив урядовець.

Ціна на квиток швидкісного поїзда може скласти 500-700 гривень.